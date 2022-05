Se juega la última fecha de la «C» y «D» en La City

Este sábado se juega la última fecha del torneo tradicional en el Complejo La City. En la misma se define las categorías «C» y «D». Desde las 14 horas se viene toda la acción. Además te mostramos como están las tablas de posiciones.

Así se jugará:

CATEGORÍA C

ATLÉTICO CAVOUR VS NOTTINGHAM MIEDO 2:00 PM CANCHA 6

HACHAZO F.C. VS INTER DEL GORDO ALEGRE 2:00 PM CANCHA 8

BARBERÍA B&R F.C. VS LA VAGANCIA 3:00 PM CANCHA 8

LOS PATADAS AL TOBILLO VS BECCHIO AUTOMOTORES 3:00 PM CANCHA 7

LAS TUNAS VS LOS PIMIENTOS 3:00 PM CANCHA 6

CEBOLLITAS F.C. VS PANADERÍA BRISA 3:00 PM CANCHA 5

CATEGORÍA D

LOS MILLO VS LA VIOLA 2:00 PM CANCHA 7

LOS MINIONS VS CHS MECANICA 2:00 PM CANCHA 5

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS LOS PIBES 4:00 PM CANCHA 8

CM ELECTRICIDAD VS EL 4 HABILITA 4:00 PM CANCHA 7

CULTURAL VS NC NEUMÁTICOS 4:00 PM CANCHA 5

LA RAMADA NUTRICION VS ASTON BIRRA 4:00 PM CANCHA 6 POSICIONES CATEGORÍA C