Se juega la quinta del tradicional en La City

Este sábado 2 de abril se disputará la quinta fecha del torneo tradicional Libre en el complejo La City. La misma dará comienzo a las 14 horas y se jugarán 21 encuentros.
Toda la programación:
CANCHA 5
LG SENIOR VS LOS DISTINGUIDOS 14 HS
LA SUB 21 VS METALURGICA SANTIAGO 15 HS
LOS OILEROS VS EGC CONSTRUCCIONES 16 HS
CEBOLLITAS VS BARBERIA B&R 17 HS
LA RAMADA NUTRICION VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 18 HS
CANCHA 6
VH MUEBLES VS LOS VERDUGOS 14 HS
MARMOLERIA GRAN MAR VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 15 HS
NIUPI VS TERCER TIEMPO 16 HS
NOTTINGHAM MIEDO VS LOS PIMIENTOS 17 HS
LOS MINIONS VS CM ELECTRICIDAD 18 HS
CANCHA 7
SUPER MAYO VS NC NEUMATICOS 14 HS
PICO Y PALA VS LOS JAGUARES 15 HS
EL REJUNTE DE FRANCK VS BARRILETE COSMICO 16 HS
LAS TUNAS VS LAS PATADAS AL TOBILLO 17 HS
CULTURAL VS LOS MILLO 18 HS
CANCHA 8
LA VAGANCIA VS INTER DEL GORDO ALEGRE 14 HS
CASERES CONSTRUCCIONES VS LOS DEL BARRIO ATR 15 HS
REAL BAÑIL VS ASTON VILLA 16 HS
LOS RAMONES VS TODO RAPIDO 17 HS
CANCHA 3
BECCHIO AUTOMOTORES VS PANADERIA BRISA 14 HS
LOS TIGRES VS PANADERIA EL DELEITE 15 HS