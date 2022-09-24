Se juega la cuarta del torneo «The Factory» en La City

Este sábado volverá a «rodar» la pelota en el Complejo La City. Con 32 partidos se jugará la cuarta fecha del torneo «The Factory». La misma dará comienzo a las 14 horas y además te mostamos como quedaron las distintas tablas de posiciones.
Así se jugará la cuarta fecha:
CANCHA 1
TENIENTE DAN VS LA RAMADA NUTRICION 14 HS
LOS TIGRES VS LOS TUBI 15 HS
EL TORNIQUETE VS LA PELOTA NO SE MANCHA 16 HS
PANADERIA BRISA VS LA ORILLA FC 17 HS
CANCHA 2
HACHAZO FC VS ALVIN PROYECTO 14 HS
MIRADA DE ARTE VS LA CENTRALETA 15 HS
LA TRANQUERA VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 16 HS
EL 4 HABILITA VS LA VAGANCIA 17 HS
CANCHA 3
ARGENTINOS SB VS BLESS ROPA URBANA 14 HS
LAS LATAS VS LA RENOLETA 15 HS
MANCHESTER LA CITY VS LOS SIN NOMBRES 16 HS
GUSMA SA VS TACTICO 17 HS
CANCHA 4
LOS MILLO VS CULTURAL 14 HS
INTER DEL GORDO ALEGRE VS PICO Y PALA 15 HS
LA MANUCHO VS LOS MINIONS 16 HS
PANADERIA DON JERONIMO VS JV PELUQUERIA Y MASAJES 17 HS
CANCHA 5
LA PUYERRE VS EL SELECCIONADO 14 HS
ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL VS EGC CONSTRUCCIONES 15 HS
LA SUB 21 VS LOS PIMIENTOS 16 HS
AL PIE FC VS MAFALDA COPIAS 17 HS
CANCHA 6
EL DESCARTE VS EYE CORRALON 14 HS
LA VIOLA VS AGROVET FC 15 HS
NOTTINGHAM MIEDO VS CHS MECANICA 16 HS
CM ELECTRICIDAD VS CEBOLLITAS 17 HS
CANCHA 7
FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA VS VICTOR HUGO MUEBLES 14 HS
LOS DISTINGUIDOS VS PANADERIA EL DELEITE 15 HS
BARBERIA B&R VS EL NIUPI FC 16 HS
LOS JAGUARES VS LG SENIOR 17 HS
CANCHA 8
LA SCALONETA VS AVI SRL 14 HS
BORBOTONES VS INDIRECTO FC 15 HS
LA TERMI VS PIZZERIA SAN ANTONIO 16 HS
SARA GOZA VS SUPER DON OSCAR 17 HS