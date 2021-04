Se juega este sábado una nueva fecha de formativas LEF

En Esperanza esta tarde Mitre recibe a Atlético Pilar, San Lorenzo a D.F.Sarmiento y Juventud a Juventud Unida de Humboldt.

Programación de partidos de Divisiones Formativas “Torneo Julián Emmert”:

Zona Norte: SyD Alumni vs SM Progreso – AD Juventud vs JU Humboldt – Atl. Sarmiento vs Sp. Del Norte – US Domingo vs Atl. Juventud de Paiva – San Lorenzo vs DF Sarmiento –

Cambio de Cancha: Atl. Sarmiento vs Sportivo del Norte se disputarás en cacha de JU Humboldt

Cambio de Horario: Atl. Franck Jrs vs San Lorenzo Inicial comienza a la mañana a las 10:00 hrs.-

Zona Sur: Bme. Mitre vs Atl. Pilar – SyD Argentino vs Belgrano SA – Arg. López vs Central SC – Atl. Libertad Jrs vs Defensores – U. Progresista vs Libertad SJN – Central Jrs vs Sta Clara – Libre: Atl. Unión.-