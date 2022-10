Se juega en Alma Juniors el Provincial U18 de básquet femenino

Desde esta tarde se disputará la competencia en el estadio «Enzo Scocco» con un equipo de la Asociación Santafesina integrado por diez jugadoras de nuestra ciudad. Seis son deportistas de Almagro y cuatro de Alma Juniors.

Con seis referentes de Almagro y cuatro de Alma Juniors en la Selección de la Asociación Santafesina, este fin de semana se disputará en el Estadio “Enzo Scocco” del Club Atlético Alma Juniors, el Torneo Interasociaciones Femenino U18.

El combinado ASB que dirigen la esperancina Helga Spiés (Almagro) y el santafesino Roberto Monti jugaron amistosos en la semana, buscando la mejor forma para encarar el Provincial.

Integran el plantel: Martina Spiés, Cora Minetti, Agostina Pfeiffer y Valentina Kemmerer, de Almagro, que además tiene a Ludmila Perren y Malena Breques en la formación que animará la competencia de 3×3.

También Malena Baum, Sofía Descalzo, Emilia Delset y Valentina Sosa de Alma Juniors (foto) conforman el selectivo que será local este fin de semana.

Este viernes, en la apertura del Provincial, Santa Fe se cruzará con Venado Tuerto, a las 20,30. El sábado por la mañana tendrá descanso y se medirá a las 18,00 con Rafaela. El domingo jugará a las 11,00 con Cañada de Gómez y a las 20,00 en el cierre con Noroeste.

Aquí el programa completo del torneo:

VIERNES 28 DE OCTUBRE

Fecha 1

17.30 Venado Tuerto vs. Noroeste

20.30 Santa Fe vs. Cañada de Gómez

SÁBADO 29 DE OCTUBRE

Fecha 2

9.00 Noroeste vs. Rafaela

11.00 Cañada de Gómez vs. Venado Tuertor

Fecha 3

18.00 Santa Fe vs. Noroeste

20.00 Rafaela vs. Venado Tuerto

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

Fecha 4

9.00 Rafaela vs. Cañada de Gómez

11.00 Santa Fe vs. Venado Tuerto

Fecha 5

16.00 Cañada de Gómez vs. Noroeste

18.00 Santa Fe vs. Rafaela