Se juega el «clásico» de todos los sábados en La City

Como es una costumbre, éste sábado se juega el torneo «The Factory» en el complejo La City. La anteúltima fecha se pondrá en marcha desde las 14 horas. Además hay equipos que si ganan serán campeones.

Así se jugará

CATEGORIA «A»

LG SENIOR VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 2:00 PM CANCHA 3

EGC CONSTRUCCIONES VS VICTOR HUGO MUEBLES 2:00 PM CANCHA 1

NIUPI F.C. VS PANADERÍA EL DELEITE 3:00 PM CANCHA 3

ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL VS LOS PIMIENTOS 3:00 PM CANCHA 1

LOS JAGUARES VS BARBERÍA B&R F.C. 4:00 PM CANCHA 1

LOS DISTINGUIDOS VS LA SUB 21 4:00 PM CANCHA 3

CATEGORIA «B»

LA RAMADA NUTRICION VS LA ORILLA F.C. 2:00 PM CANCHA 6

EL DRAGON VS LOS MINIONS 2:00 PMCANCHA 4

PANADERÍA BRISA VS LA MANUCHO F.C. 2:00 PM CANCHA 2

PICO Y PALA VS LOS TIGRES 3:00 PM CANCHA 6

INTER DEL GORDO ALEGRE VS TENIENTE DAN 3:00 PM CANCHA 4

CULTURAL VS LOS TUBI 4:00 PM CANCHA 6

CATEGORIA «C»

NOTTINGHAM MIEDO VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 3:00 PM CANCHA 8

CHS MECANICA VS CM ELECTRICIDAD 4:00 PM CANCHA 7

LA VIOLA VS FC D.L.O. 4:00 PM CANCHA 8

AGROVET F.C. VS LA VAGANCIA 5:00 PM CANCHA 7

EL 4 HABILITA VS LA TRANQUERA 5:00 PM CANCHA 8

CATEGORIA «D»

EL DESCARTE F.C. VS ALVIN PROYECTO 3:00 PM CANCHA 2

LOS SIN NOMBRES VS HACHAZO F.C. 4:00 PM CANCHA 5

EYE CORRALON VS MAFALDA COPIAS F.C. 4:00 PM CANCHA 2

MANCHESTER LA CITY VS JV PELUQUERIA Y MASAJES 5:00 PMCANCHA 5

ALL PIE F.C. VS PANEDERIA DON JERÓNIMO 5:00 PM CANCHA 2

CATEGORIA «E»

GUSMA SA CONSTRUCTORA VS ARGENTINOS S.B. 2:00 PM CANCHA 7

SUPER DON OSCAR VS TÁCTICO 3:00 PM CANCHA 7

PIZZERIA SAN ANTONIO VS LAS LATAS 4:00 PM CANCHA 4

SARA GOZA F.C. VS LA RENOLETA F.C. 5:00 PM CANCHA 3

LA TERMI F.C. VS BLESS ROPA URBANA 5:00 PM CANCHA 4

CATEGORIA «F»

EL SELECCIONADO VS EL TORNIQUETE F.C. 2:00 PM CANCHA 5

LA PUEYRRE VS AVI SRL 2:00 PM CANCHA 8

MIRADA DE ARTE VS LA PELOTA NO SE MANCHA 3:00 PM CANCHA 5

LA CENTRALETA VS INDIRECTO F.C. 5:00 PM CANCHA 6

BORBOTONES VS LA SCALONETA 5:00 PM CANCHA 1

POSICIONES CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C CATEGORÍA D

CATEGORÍA E