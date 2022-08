¿Se hace la Fiesta de la Agricultura? A veinte días no se conocen detalles

El 8 de setiembre es la fiesta patronal de la ciudad y el día del agricultor. Son los festejos centrales de la ciudad de Esperanza que este año debe celebrar sus 166 años.

Como otra señal inequívoca que envía la gestión Meiners a sus vecinos que transita períodos de «despedida», todavía no se comunicó si se realizará la Fiesta Nacional de la Agricultura.

Se entiende que la celebración se sostendrá a pesar de que «la gestión» de Cultura y Deportes ya no cuente con fondos autorizados por restricciones presupuestarias.

No se comunicaron ni las fechas ni mucho menos los números artísticos que llegarán a la ciudad.

Imposible mostrarse así como un punto atractivo turísticamente. Titánica tarea de las agentes municipales del sector que a dos semanas y media de la fiesta no saben ni pueden adelantar nada para atraer visitantes a la ciudad.

Los comerciantes deben prepararse especialmente para la fiesta de la ciudad o les avisamos que se suspende así no se endeudan en compras de productos que no van a vender. ¿La situación no le interesa al «Paseo Plaza Centro»?

Dos datos comparativos podrían ayudar a tomar dimensiones de lo que significa: En julio el intendente de San Carlos Centro anunció que en la fiesta de noviembre estará el grupo musical «Destino San Javier». Los mismos días que se haría la fiesta en Esperanza, se realiza la Fiesta Nacional de la Cosechadora en San Vicente y la organización publicita desde hace un mes los artistas que llegarán, inclusive en medios de nuestra ciudad.

Los padres y alumnos de colegios secundarios fueron convocados a una reunión con la organización de la fiesta para disponer la ubicación y detalles de los kioscos. Los atendió el portero y no les dieron muchos detalles. Será el fin de semana del 10 y 11 de setiembre pero nadie sabe nada.

¿Es desprecio? ¿Es desinterés? ¿Es despedida? No lo sabemos, está claro que es decadencia.

La gestión Meiners no comunica y ya no importa que esa dejadez saque al peronismo del poder. Ya no es político. A pesar de gastar miles y miles de pesos en pautas publicitarias, hoy la falta de comunicación de una gestión, la padece la ciudad y su gente.

j.z.