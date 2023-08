Se fue la primera fecha del torneo nocturno en La City

Este jueves, con 18 partidos se cerró la primera fecha del torneo nocturno en el Complejo La City. En la misma hubo muchos goles y grandes encuentros.

La desapacible noche de éste jueves no fue una excusa para disfrutar de buenos encuentros, como por el ejemplo, Manos de Tijera el flamante campeón de la «A» se enfrentó con Sanitarios Fachini y salió un partidazo que terminó con el triunfo de los «sanitaristas». Por la misma Expreso Carena le ganó a Palo Cruz en otro juego bárbaro. Además Kinesio Center, con «pilcha» nueva igualó con La Banda de Franck.

Por otra parte en la «B», La Ramada, como casi siempre ganó, ésta vez derrotó a Ferro For Ever con un gol de «cheche» Buiatti de cabeza algo que no sucede muy amenudo. Por la misma Parador 70 goleó a El Molino y El Buen Pique igualó con De Zurda en otro partidazo.

Pero la mayor goleada de la noche se la propinó Plantería Mi Jardín a La Juve de Candiotti por la categoría «C».

Estos fueron los resultados:

A NIGHT

SANITARIOS FACHINI 3 – MANOS DE TIJERA 2

APUKA TUR 2 – HUMBOLDT F.C. 2

KINESIO CENTER 1 – LA BANDA DE FRANCK 1

EXPRESO CARENA 2 – PALO CRUZ 1

B NIGHT

LA RAMADA 4 – FERRO FOR EVER 2

EL BUEN PIQUE 2 – DE ZURDA 2

CAPRI F.C. 2 – EL 69 2

EL MOLINO 1 – PARADOR 70 4

C NIGHT

LA JUVE DE CANDIOTI 2 – PLANTERIA MI JARDIN 9

LOS JAGUARES 2 – PANADERIA BRISA 1

D NIGHT

BERLIN BARBERIA 4 – ARGENTINO (SAN BERNARDO) 2

E NIGHT

LOS PALMEIRAS F.C. 3 – VERDULERIA EL LITO 0

ALPAS BEBIDAS 0 – LOS AMIGOS F.C. 3

PAIVA F.C. 1 – LA FERMANETA 1

F NIGHT

CONSTRUCCIONES PALOMEQUE 5 – EL SUR 3

RUSTICOS LP 3 – REAL BARRIL F.C. 5

ULTIMATE MOSTOLES 3 – LOS APACHES 4

ATLETICO ESPERANZA 2 – SUPER MAYO 4