Se escapó de su ex pareja desde San Jerónimo y fue encontrada en Santo Tomé

Según había denunciado, María Soledad Wuester había viajado a un turno médico en Santo Tomé el 8 de marzo pasado y no había podido regresar debido a la cuarentena. En teoría se estaba quedando en la casa de una tía pero desde ese momento su pareja no tuvo más noticias de ella.

La AIC realizó diversas investigaciones y entrevistas a familiares y encontró a la mujer en una vivienda de la ciudad de Santo Tome. La mujer admitió haber cambiado su número de teléfono y cambiado el domicilio para que no la encuentre su ex pareja.