Se duplicaron los casos de dengue en Esperanza

Por segunda semana consecutiva la cantidad de contagios creció exponencialmente. De once confirmados la semana pasada, la ciudad pasó a contabilizar 24. En el departamento Las Colonias son 37 los casos y en la provincia 10.805.-

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, informó 10.085 casos de dengue en pacientes con residencia en los departamentos General Obligado, Rosario, San Cristóbal, Castellanos, La Capital, 9 de Julio, San Lorenzo, Vera, Caseros, Las Colonias, San Martín, San Javier, Belgrano, General López, Iriondo, San Jerónimo, Constitución, San Justo, Garay.

Al respecto, la ministra de Salud, Sonia Martorano confirmo que “estamos con 10.805 casos hoy, en 1.923 en la ciudad de Rosario y 476 en Santa Fe. La mayoría están en General Obligado, en el nordeste. Hay una nueva fallecida, una señora de 69 años de la ciudad de Santa Fe”.

“Hay un trabajo muy fuerte desde lo territorial, ayer estuvo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, los equipos nacionales y trabajamos con los equipos provinciales y los municipales”, destacó la funcionaria.

Martorano agregó que las “proyecciones tienen que ver con las temperaturas. La primera vez que tuvimos dengue en la provincia fue en el año 2009, luego los casos fueron aumentando con brotes cada 4 años, hoy tenemos un cambio climático. Tenemos un clima subtropical, el Aedes Aegypti está instalado en la provincia, el calor y la humedad son propicios y esta vez tuvimos también la vuelta a la normalidad, la migración, la ida y llegada desde otros países”.

“La situación en Latinoamérica es de una altísima cantidad de casos y esa fue la puerta de ingreso”, explicó.

La ministra hizo hincapié en los cuidados y destacó que “es importante el trabajo de prevención, que es de bajo costo y alto impacto. Cada persona debe realizar el descacharrado en su casa, insistimos en esto, salgamos al patio, la terraza y el jardín, demos vuelta todo lo que pueda acumular agua, cepillemos los bebederos de perros y gatos. El mosquito es peridomiciliario, sin mosquito no hay dengue”, recordó y agregó que además “trabajamos de modo territorial, en Rosario, en Santa Fe y en la región centro norte donde estamos con nuestros equipos y con una gran colaboración de los Colegios de Enfermería”.

Santa Fe

El secretario de Salud, Jorge Prieto, se refirió al aumento de casos y coincidió en “que es muy importante la consulta temprana frente a la gran circulación viral que tenemos. Si bien es una enfermedad con características propias y con un cuadro febril, ahí aparecen los síntomas de alarma”.

“Junto a los equipos de Nación se remarcó la importancia de qué hay que tener una vigilancia muy exhausta y hay personas que clínicamente desenlazan en el 4to o 5to día un proceso inflamatorio y pueden desencadenar en una falla multiorgánica y,en este caso el fallecimiento”, dijo en relación al caso confirmado durante las últimas horas.

“La persona no tenía comorbilidades, estamos viendo en el informe de Nación y OPS que hoy tenemos que pensar en el 50% de personas que no tiene comorbilidades, las personas fallecidas a la fecha tienen un rango etario por debajo de los 40 años, y por supuesto no se exceptúan las personas mayores porque son quienes están más propensas a generar un proceso inflamatorio. Este caso se dio en el barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe”, agregó Prieto.

Situación epidemiológica

Por su parte, la directora de Epidemiología, Carolina Cudós, especificó que la persona fallecida “comenzó con un cuadro clínico típico de fiebre, consulta al día 5 con un cuadro más grave por lo cual queda internado y fallece a los 10 días”.

Al mismo tiempo explicó cómo se realizan los trabajos coordinados, “el bloqueo se realiza en todos los barrios donde hay casos sospechosos”.

Consultada por el uso y entrega de repelente, Cudós sostuvo que “es una herramienta más que se da en casos puntuales de manera gratuita a personas con síntomas para que no contagien al resto”.

Además, recordó que “hasta el año 2020 no se producía el repelente en la provincia, este año se duplicó esa producción, hay cantidad pero no se le entrega a todo el mundo, está indicado para mujeres embarazadas, para quienes trabajan en los bloqueos, o en centros de salud en barrios donde hay dengue y a las personas que tienen síntomas compatibles con dengue”.

Departamento Las Colonias: 37 casos confirmados

>> 24 casos en Esperanza

>> 5 casos en San Carlos Centro

>> 2 casos en Franck

>> 1 caso en Humboldt

>> 1 caso en La Pelada

>> 1 caso en Pilar

>> 1 caso en San Carlos Norte

>> 1 caso en San Jerónimo Norte

>> 1 caso en Sarmiento