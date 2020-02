Se definió el formato del Torneo Oficial de Formativas de Básquetbol

Desde los más pequeños hasta U17 competirán de marzo a diciembre. Los U19 tendrán un Torneo Oficial de marzo a julio y en la segunda mitad del año competirán en el Dos Orillas con equipos entrerrianos.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Santafesina, conjuntamente con el Consejo de Delegados, reunidos en Asamblea Extraordinaria, definieron la modalidad de disputa de los torneos en categorías formativas a lo largo de 2020.

Categorías U 13 – U 15 y U 17.

1° Fase:

Se conforman 2 zonas con distribución equitativa teniendo en cuenta las distancias y la clasificación del año anterior, jugando una rueda con localía por sorteo.

2° Fase:

Clasifican para jugar por el campeonato, los 4 mejores clasificados de cada zona (8 equipos). Que jugarán partido y revancha en la Zona “A 1”, idéntico formato para la Zona “A 2”; si hubiera más de 16 equipos inscriptos, clasifican 8 para la Zona “A 1” y el resto para la Zona “A 2”.

3° Fase:

Clasifican los 6 primeros equipos de la Zona A1, a los que se suman los 2 primeros de la Zona A2, ubicándose como 7° y 8° y se juegan playoffs al mejor de 3 partidos, con el formato 1vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 8.teniendo la ventaja de localia los cuatro mejor clasificados, los dos equipos de la Zona “A 1” que no clasifican para jugar por el torneo, juegan como 1ero y 2do en las definiciones de la Zona “A 2”. IDEM formato y condiciones de la zona A1.

Definición

Los 4 ganadores de los playoffs de cuartos de final juegan semifinales y final (modo campeonato mundial) en Final Four 1 vs. 4 y 2 vs. 3 respetando la clasificación de la 3° fase. Los perdedores juegan por el 3° y 4° puesto y los ganadores por el 1° y el 2°. Estos partidos se jugarán en cancha neutral.

El inicio del certamen será el 14 de marzo y la finalización el 12 de diciembre. El receso invernal desde el 6 de julio hasta el final de las vacaciones. Desde las 9 a las 19, las tiras se disputarán los sábados (Premini hasta U17).

Categoría U 19

1° Fase: se dividen los equipos inscriptos, en dos zonas, teniendo en cuenta las distancias y clasificación 2019, para que sean equitativas.

2° Fase: clasifican 8 equipos para jugar por el campeonato y el resto juegan Copa de Plata, Bronce, etc. De acuerdo a la cantidad de inscriptos.

3° Fase: Cuartos, Semifinal y Final: Play Off al mejor de 3 partidos

Inicio 06/03/20 – Final 03/07/20.

Por su parte, desde el 31 de julio al 12 de diciembre se celebrará el Torneo Dos Orillas, con la organización conjunta de la Asociación Paranaense.