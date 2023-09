Se conmemora un nuevo año de la construcción del edificio del INTA Esperanza

El ex titular de la Agencia Esperanza del INTA, Mario Correnti, recordó las instancias, el trabajo y esfuerzo que significó la construcción del edificio propio. Hace 32 años fue inaugurado el edificio de la dependencia estatal.

En diálogo con la CSC Radio, Correnti recordó que la inauguración de la sede propia de la institución “fue una alegría enorme” y recordó que “el principio que nos guió con la gente del Consejo Asesor fue que el INTA venía deambulando en distintos locales, alquilando, y había algunas agencias de extensión que corrían serio peligro de ser cerradas por no conseguir lugares para alquilar o por los montos de los alquileres y para asegurar la presencia permanente del INTA en Esperanza era necesario tener una sede propia, y así surgió el gran desafío de construir el edificio que luego inauguramos”.

Sobre las dificultades que se debieron atravesar, rememoró que “cuando tramitamos y logramos la cesión del terreno estaba en la gestión el ingeniero Lello Herzog y estaba donado por un periodo de 10 años, y luego en la Intendencia de Carlos Fascendini, en un encuentro, nos comentó que estaba a punto de expirar y que era necesario comenzar la construcción. Así fue que Milkaut, que estaba integrando el Consejo Local Asesor, nos envió sus albañiles para iniciar la obra abriendo los cimientos”.

En ese marco, resaltó que “el 70% de ese edificio, que son más de 200 metros cubiertos, en su momento fueron totalmente subvencionados o costeados por aportes locales, de instituciones y productores, y el 30% restante por parte del INTA. Es decir que en ese tiempo, hubo alrededor de 100 personas e instituciones que hicieron sus aportes, de distintas maneras, para la construcción del edificio”.

Mencionó que “en el periodo de construcción del edificio estuvo acompañado en la conducción por José Ramuno y Juan Alesso, y los tres hacíamos toda la parte de administración de la obra desde el punto de vista económico y la contratación de la gente, o sea que hubo una activa participación nuestra en toda la ejecución de la obra”.

“Por otro lado, también debo destacar la presencia de José Einsten, que era el presidente del Consejo y una persona muy volcada a la comunidad, cuyos aportes fueron invalorables”.

Como ejemplo de su importancia, contó: “En un momento me avisó que había que comprar los pisos pero no teníamos el dinero, entonces me dio su chequera, con los cheques firmados y me mandó a San Jerónimo a comprarlos en cuatro cuotas, y no sabíamos cuándo se lo podríamos devolver pero no tuvo ningún problema. Se lo devolvimos seis meses y jamás aceptó un peso de interés ni actualización”.