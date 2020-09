Se confirmó el primer caso de un preso con coronavirus en la cárcel de Coronda

Dentro del análisis que hicieron desde el Servicio Penitenciario provincial alrededor de este primer caso con un interno positivo es que no puede ser demostrado el nexo epidemiológico, aunque en el terreno hipotético es factible estimar que pudo tratarse de un paquete que hubiera recibido desde el exterior, más aun cuando en el pabellón en el que estaba alojado no tuvieron síntomas, como tampoco lo presentan los celadores. Hay que recordar que todas las visitas fueron suspendidas hace seis meses.

You may also like