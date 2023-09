Se completa la novena fecha del Torneo Clausura LEF

Tras los adelantos jugados el viernes se juega esta tarde una nueva fecha del Torneo de Liga Esperancina. En Esperanza San Lorenzo recibe a Unión Progresista, Defensores a Libertad de Nelson y Sportivo del Norte a Central San Carlos.

Al finalizar el domingo sólo quedará pendiente por esta novena fecha el juego entre Atlético Franck y Asociación Deportiva Juventud que se disputará el miércoles 20 de septiembre desde las 20:30 en tercera. Hoy Juventud viaja a Malabrigo para enfrentar a su homónimo por la Copa Santa Fe.

El viernes por la noche se jugaron dos adelantos Deportivo Elisa recibió a Unión Santo Domingo y en San Agustín Independiente recibió a Santa Clara FC.

Esta tarde cambian el horario para dos partidos: Boca de Nelson vs Juventud Unida de Humboldt y Defensores del Oeste vs Libertad de Nelson, que comenzarán en tercera división a las 15.

El resto de los partidos comenzarán a las 14 en tercera y 15:45 en primera:

Zona Norte: Tiro Federal vs Bartolomé Mitre; Juventud Laguna Paiva vs D.F.Sarmiento; Sarmiento de Humboldt vs. Unión de Esperanza y San Martín de Progreso vs Alumni Laguna Paiva.

Zona Sur: Belgrano SP vs Argentino López; San Lorenzo vs Unión Progresista; Argentino San Carlos vs Argentino Franck; Sportivo del Norte vs Central San Carlos y Libertan SJN vs Atlético Pilar.