Scioli al gabinete de Milei: será secretario de Turismo, Ambiente y Deportes

Mientras se discuten los principales cambios que plantea el gobierno de Javier Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anticipó que Daniel Scioli formará parte del gabinete nacional.

A través de las redes sociales, el funcionario publicó una imagen del presidente y del hasta ahora embajador en Brasil con el siguiente mensaje: «Junto a Milei nos reunimos con Scioli , quien asumirá en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes».

Y agregó Francos: «Gracias Daniel por la gran tarea realizada para nuestro país como Embajador en Brasil, reconocida por todos los sectores, y por dejar ese destino, para sumarte a nuestro equipo donde estamos seguros que harás un enorme aporte».

Gracias Daniel por la gran tarea realizada para nuestro país como Embajador en Brasil, reconocida por todos los sectores, y por dejar ese destino, para sumarte a nuestro equipo donde estamos seguros que harás un enorme aporte. — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) January 30, 2024

Tras el desembarco de Milei, a Scioli le ofrecieron quedarse para sostener la relación con el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva y el ex motonauta aceptó.

Pero el ex gobernador fortaleció en las últimas semanas sus lazos con el gobierno libertario y ya era un secreto a voces su inminente toma de posesión de un cargo en el Gabinete de Milei.

En paralelo, trascendió que a Lula no le habría caído bien que Scioli, tras representar al gobierno de su amigo Alberto Fernández no se abriera de la gestión de Milei, con quien no se lleva bien debido a su cercanía con Jair Bolsonaro.

Scioli estuvo el viernes último durante algunas horas en la Casa Rosada, donde se terminó de sellar su desembarco en la mega Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que estará bajo la órbita de Interior.

En aquella jornada, al retirarse de Balcarce 50 se cruzó con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ingresaba para dar la conferencia de prensa en la que anunció el retiro del paquete fiscal de la Ley ómnibus, y ambos mantuvieron una animada charla en el Salón de los Bustos.

El ex motonauta ya había sido secretario de Deportes y Turismo durante la breve gestión de Adolfo Rodríguez Saá a fines de 2001 y continuó en ese cargo en el gobierno de Eduardo Duhalde.