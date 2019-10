Scaglia: “Trabajar con transparencia demanda más tiempo pero los jardines de infantes se van a construir»

“Siempre lo dijimos y ahora lo reafirmamos, Mauricio Macri va a terminar los jardines de infantes en la provincia, y es importante destacar que la transparencia en la gestión es una decisión que atraviesa a todas las obras del gobierno Nacional. No hay más corrupción en la obra pública y esto también implica que muchas veces haya que sancionar y rescindir el contrato con las empresas que no cumplen como pasó acá” , destacó Scaglia.

You may also like