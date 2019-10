Scaglia: Que el tren de pasajeros vuelva a parar en Sunchales, es símbolo de que se puede

“La incorporación de la parada en Sunchales es un ejemplo más de que se puede, que el esfuerzo de cada argentino vale la pena cuando hay un Gobierno que trabaja con transparencia. El objetivo del Presidente fue desde un principio sentar las bases para el crecimiento y hoy vemos que esa prioridad se está cumpliendo. Sabemos que falta mucho pero no tenemos que volver atrás, no abandonemos el tren que tanto nos costó reactivar”, declaró Scaglia poniéndolo un tinte electoral a sus declaraciones.

