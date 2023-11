Scaglia: “Desde el Pro podemos aportar pero no cogobernar porque la gente lo eligió a Milei”

La vicegobernadora electa consideró que su partido podrá acompañar la gestión del libertario y en ese sentido, celebró que Bullrich se sume en Seguridad: “Ella conoce Santa Fe, está entre las urgencias”.

La vicegobernadora electa de Santa Fe, Gisela Scaglia, se reunió con la presidenta de su partido, el Pro, Patricia Bullrich quien sería la próxima ministra de Seguridad de la Nación, en el marco de la administración de Javier Milei. En esta reunión, dialogaron sobre la injerencia política en la gestión nacional y también en el lugar que tendrá la provincia entre las prioridades libertarias.

“Creo que hay que aportar porque el votante acompañó a Javier Milei. Tenemos que hacer nuestro aporte con nuestros funcionarios, pero creemos que cogobernar no, porque el que gobierna y a quien la gente eligió es a Javier Milei”, señaló la galvense en diálogo con Radio 2 Rosario. “Son cosas distintas –advirtió–una cosa es el aporte que podamos hacer nosotros o lo puede hacer Juan Schiaretti y otra es acompañar. Con Patricia tenemos esa misma mirada, de acompañar”, observó.

Sobre el encuentro, señaló: “Hablamos del rol de las provincias, le decía que para nosotros es importante acompañar al presidente en lo que es importante para los cambios estructurales para la Argentina pero también, tener la libertad para poner un freno cuando sintamos que la provincia está siendo afectada”, destacó poniendo cierto límite al apoyo. “Ella coincidía plenamente –continuó en referencia a Bullrich– acompañar para que las primeras reformas tengan un respaldo parlamentario y político, siempre y cuando estas medidas no nos afecten y en ese caso también poder decir no”, remarcó.

La ex diputada nacional celebró que su compañera de espacio político asuma como ministra de Seguridad de la Nación por segunda vez. “No lo anunció ni ella ni el presidente (Milei) pero la vi muy compenetrada. Los santafesinos vamos a tener la suerte de tenerla como ministra de Seguridad, es lo que le transmití, porque ella conoce de lo que le hablamos y conoce el plan de seguridad”, resaltó y aseguró que “Santa Fe está entre esas urgencias” de las que la futura funcionaria tendrá como prioritarias en su esquema de trabajo.

Scaglia indicó que lo que se proponen para Santa Fe es la incorporación de fuerzas federales pero con “comando unificado”. “Que trabajemos juntos”, aclaró sobre el propósito de su gestión en relación con el gobierno nacional. “Queremos más fuerzas de seguridad pero que estén coordinadas”, insistió al tiempo que aseguró que Bullrich “quiere sumarse al plan de Seguridad de la provincia porque asumió compromisos de este plan durante la campaña”.

Consultada sobre el acuerdo entre Mauricio Macri, Bullrich y Milei tras el balotaje en el que, supuestamente, dejaron atrás diferencias y malos tratos, la santafesina manifestó: “Hay gente con rencor y hay gente que no lo tiene. Me parece que es el caso (el de Patricia Bullrich). Uno entiende que hasta ahí fue un proceso electoral y me parece que lo de Patrcia tiene sentido por su experiencia. No habría nadie que podría decir que ha sido mejor ministro de Seguridad en la Argentina”, confió.