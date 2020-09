Sarnaglia tras presentar su renuncia: “Hace 40 años que vivo en un Fonavi que pagué en 300 cuotas”

El ahora ex jefe de la policía provincial se defendió de las sospechas que se sembraron sobre su presunta vinculación con el juego ilegal. Este lunes entregó su renuncia ante el gobernador.

“Soy un hombre que vive hace 40 años en un Fonavi que pagué en 300 cuotas. Tengo puesto un traje que compré en 1997 y una corbata que me regalaron en 94. ¿Puedo estar en algo ilegal? Eso tiene que quedar claro. Soy un campechano y por ser así algunos me tratan de manera despectiva, yo estoy orgulloso de serlo”, afirmó Víctor Sarnaglia luego de presentar en persona su renuncia al cargo de jefe de la policía provincial.

Sarnaglia concurrió este lunes, a media mañana, a la Casa Gris para presentarle al gobernador Omar Perotti su renuncia al cargo. “Hice lo que me pidió el gobernador el sábado. Me invitó hoy a su despacho a presentar la renuncia. Él había ido a mi casa para ofrecerme el cargo, y hoy me presenté en su despacho y le presenté la renuncia. Hice lo que me ordenó porque el gobernador, por disposición de la Constitución, comanda a la policía y es su decisión pedirme la renuncia”, contó Sarnaglia.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, el ahora exjefe de policía defendió con vehemencia su inocencia luego de declarar como testigo en una causa judicial por juego clandestino en la que están detenidos e imputados dos ex fiscales y un policía retirado. Es que en uno de los documentos secuestrados en la pesquisa aparecía una determinada cantidad de dinero asignada bajo la leyenda “sarna”.

Sarnaglia se presentó a declarar el viernes como testigo ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra y en declaraciones a LT8 prometió entregar una copia de sus dichos ante los investigadores. Dos días antes había tomado licencia en el cargo y cuando se acercaba el fin de semana, el ministro de Seguridad Marcelo Saín nombró a Emilce Chimenti como reemplazante de Sarnaglia.

Al hablar del encuentro que tuvo este lunes con Perotti, Sarnaglia manifestó: “Estas cosas siempre se hacen por mesa de entrada, de manera impersonal. Pero el gobernador me invitó a su despacho, estuvimos en una reunión por 40 minutos y quedó sobre la mesa la posibilidad de trabajar juntos”.

Al hablar de la causa judicial en la que declaró como testigo, Sarnaglia dijo: “Vengo de un pueblo chico donde el nombre y el apellido tienen un valor. Tengo una hija modista y otra repostera. No trabajan para el Estado. Vivimos de nuestro trabajo y no le voy a permitir a nadie, a ningún periodista trasnochado que interprete por alguna razón que esas cinco letras (“sarna”) tienen que ver con Víctor Sarnaglia”.

Cuando le preguntaron sobre de dónde podría venir la sospecha de una vinculación suya al juego ilegal, Sarnaglia expresó: “Creo que le molesté a mucha gente. Corté muchas cosas (en mi gestión). Relevé a varios jefes de unidades simplemente porque se les hizo positivo causas por juego dentro de sus jurisdicciones. Les dije que, al que se le haga positiva una causa por juego, lo relevo. Así lo separé del cargo al jefe de Reconquista y a otros más. Ahora veremos cómo sigue la cosa”.

“Cuando se cree que los que comandan la policía son corruptos, los de abajo se creen con el derecho de corromperse también. Y yo no soy así, por eso creo que le molesté a mucha gente”, agregó.

Sarnaglia también habló de su relación con el ministro Marcelo Saín. Cuando le preguntaron sobre cuáles fueron los cortocircuitos que tuvieron en estos meses, afirmó: “No lo sé. Hace meses que no hablo con el ministro. Sólo lo hacía vía grupo de WhatsApp, ni siquiera WhatsApp personal. En algún momento el ministro cambió la relación conmigo y me apartó de ciertas decisiones. Sabrá por qué”.

