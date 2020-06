Santa Fe no descarta volver atrás con reuniones familiares y sociales ante el aumento de casos

El ministro de Gestión Pública sostuvo que en caso de resolverse volver atrás con las reuniones sociales o familiares “será una decisión consensuada con el comité de expertos. Pero si la sociedad no entiende los límites que se le otorgaron para tomar contacto con sus afectos, nos obligaría a suspender esas reuniones. Esperemos que no sea necesario”.

“Por eso –insistió Michlig– tenemos una mirada fina sobre esa cuestión. Todavía no hay una decisión tomada, pero ese tipo de reuniones son las actividades que más preocupación genera. Habrá que estar atento. En ese caso no habría que distinguir si la reunión es durante la semana o en el fin de semana”.