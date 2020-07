Santa Fe incorporó al sector turístico en la asistencia económica de emergencia

El secretario de Turismo, Lic. Alejandro Grandinetti, destacó “que se han entregado cerca de 68 millones de pesos para todos estos sectores que no han podido abrir sus puertas y que no tienen ningún tipo de asistencia por parte del Gobierno Nacional. Ya que de los 3.000 inscriptos hay 1.554 beneficiarios que han recibido esta ayuda por parte de Nación”.

