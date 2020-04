Santa Fe habilitaría el comercio en localidades menores a 5 mil habitantes

En tanto, Michlig precisó que se están analizando habilitar nuevas actividades «en función de si se cumple el análisis que, a priori, hizo Salud», entre ellas «las obras privadas con no más de cinco trabajadores, actividades de cobranza a domicilio, talleres mecánicos, lavaderos, servicios de mantenimiento y reparación de automóviles, con turnos y con no más de tres personas en cada taller; y comercios minoristas de venta de mercaderías, en todas aquellas localidades que tengan menos de 5 mil habitantes.

