Santa Fe fue la segunda provincia del país con más femicidios en 2019

Si bien López destacó que en la provincia no hay muertes de mujeres por aborto (en el país hubo seis casos), apuntó a que «las políticas de seguridad no acompañaron a las mujeres, porque claramente hay femicidios relacionados a balaceras, contextos de narcocriminalidad, disputas territoriales y otros sucesos. En ese sentido, estamos esperanzadas en que el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, aborden una política de seguridad con perspectiva de género».

You may also like