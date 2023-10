Santa Fe elige diez diputados nacionales

Juntos por el Cambio arriesga cinco lugares y cuatro el actual oficialismo nacional y provincial. La Libertad Avanza no tiene representantes santafesinos. Además el representante provincial ante el Parlamento del Mercosur.

Este domingo, Santa Fe, el tercer distrito electoral en cantidad de votantes, además de la elección presidencial definirá diez bancas de diputados nacionales para los próximos cuatro años y el representante provincial ante el Parlamento del Mercosur. Con la incógnita de si habrá o no balotaje presidencial, la elección de legisladores es directa y el reparto de bancas surge del sistema D’Hont.

Los 2.818.280 electores ubican a Santa Fe como tercer distrito en peso electoral solo superado por provincia de Buenos Aires y Córdoba. No obstante, CABA -con menor número de electores- definirá doce bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Desde 1983 no se actualiza el número de legisladores con respecto al número de habitantes que surgen de los censos de población. Hoy, en la Cámara de Diputados hay provincias sobre representadas y otras sub representantes como el caso de Santa Fe.

Este domingo, Juntos por el Cambio arriesga cinco lugares; Unión por la Patria (ex Frente de Todos) cuatro y el Partido Socialista una, antes en Consenso Federal y ahora en Hacemos por la Patria. A estas tres alianzas electorales se suman La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. En la primaria del 13 de agosto, la lista de La Libertad Avanza fue la más votada seguida muy de cerca por la sumatoria de las dos listas de Juntos por el Cambio y luego la de Juntos.

De los diez diputados que terminarán su mandato el 10 de diciembre, sólo dos juegan su reelección el domingo y con amplias posibilidades de lograrlo ya que encabezan las listas de Juntos por el Cambio (José Nuñez) y de Unión por la Patria (Germán Martínez) éste último actual jefe de la bancada de diputados nacionales.

Las cinco listas de candidatos a diputados son encabezadas por dirigentes del sur santafesino y hay preponderancia de candidatos de esa zona geográfica e, incluso, en La Libertad Avanza son de allí los cinco primeros candidatos: Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Rocío Bonacci, Marcos Peyrano y Karina Raiz.

En Juntos por el Cambio, la definición de la interna entre dos listas rompió el equilibrio geográfico y los tres primeros lugares son del sur santafesino: José Nuñez (Piñero); Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni de Rosario. En cuarto lugar la santafesina May Serra y en quinto lugar, Juan Cruz Cándido de Empalme Constitución.

Germán Martínez es el primer candidato de Unión seguido por Florencia Carignano quien si bien nació en esta capital volvió en los últimos meses a tener residencia en Santa Fe. Le siguen el rosarino Diego Giuliano, María de los Angeles Sacnun (Firmat) y el sureño Julián Vignatti.

Hacemos por Nuestro País tiene como primer candidato al rosarino Esteban Paulón seguido por la santafesina Rita Vanesa García. También desde el Frente de Izquierda, el principal candidato, Octavio Crivaro, es rosarino.

Por otra parte, como distrito único Santa Fe definirá su representante provincial ante el Parlamento del Mercosur, lugar que cuatro años atrás obtuviera el Frente de Todos.

En este caso, la competencia será entre Andrea Calligaris (La Libertad Avanza); Martín Ponticelli (Juntos por el Cambio); Ricardo Olivera (Unión por la Patria); Gustavo Leone (Hacemos por Nuestro País) y Fito Columbich (Frente de Izquierda).

Fuente El Litoral.-