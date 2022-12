Santa Fe definirá en 2023 su cronograma electoral

Todo indica que las elecciones generales en la provincia podrán ser el 27 de agosto, el 3 o el 10 de septiembre. Y el resto del calendario se ordenará según los períodos establecidos por ley. Tal como ordena la Constitución provincial no habrá coincidencias entre los comicios para elegir gobernador y Presidente.

Se cree que para cuando el verano se comience a despedir del hemisferio, en el mapa santafesino se sabrá con precisión cuándo serán las elecciones generales del año próximo. Se calcula que para mediados de marzo de 2023 ya estará listo el cronograma electoral provincial, que esperará a que primero se defina el nacional. También que las generales santafesinas podrán ser el 27 de agosto, el 3 o el 10 de septiembre.

Este lunes 26 de diciembre, el gobierno provincial respondió con una reunión para intercambiar opiniones a una exigencia pública de los partidos políticos opositores. La Casa Gris convocó a todas las fuerzas con representación parlamentaria y sentó a dos de sus ministros con representantes opositores y oficialistas, en una larga mesa en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, similar a las que por estas fechas tienen las despedidas de año.

La ministra Celia Arena y su par de Gestión Pública, Marcos Corach (además del secretario de Gobierno, Oscar Urruty, de diálogo habitual con los legisladores) recibieron a una nómina que los cronistas parlamentarios que esperaron que termine la reunión reconstruyeron según sus apuntes.

El encuentro fue más breve de lo previsto y a su término funcionarios y dirigentes políticos dijeron más o menos lo mismo, obviamente con un tono algo más crítico desde los partidos opositores.

Los radicales Felipe Michlig y José Corral se movieron en tándem y así como fueron de los más influyentes para que la oposición pida precisiones sobre el cronograma electoral públicamente, mediante un comunicado conjunto, ahora explicaron que debe quedar desprovisto de especulaciones el almanaque 2023 y sus domingos clave: las PASO y las Generales, del Estado provincial y del nacional. Y sus proximidades o sus distancias.

El presidente de la UCR santafesina y el ex intendente de la capital provincial se mostraron firmes pero algo más comprensivos con la espera impuesta por la gestión del gobernador Omar Perotti. Por el socialismo concurrieron la concejala Laura Mondino y un experto en armado electoral: Mariano Cuvertino, el secretario administrativo de la Cámara de Diputados que preside Pablo Farías. (No estuvieron el ex ministro de Gobierno de Miguel Lifschitz ni el titular del bloque del PS en la Cámara baja, Joaquín Blanco).

En el amplio arco de izquierdas y derechas de los bloques unipersonales de los diputados se vio a Agustina Donnet y Betina Florito. Del peronismo al senador de Las Colonias, Rubén Pirola, que es uno de los vicepresidentes del PJ santafesino, a la concejala del kirchnerismo Norma López que también integra la conducción partidaria, y al diputado vinculado a Sergio Massa, Oscar “Cachi” Martínez. También estuvo presente el Partido Demócrata Progresista (PDP) con el concejal y miembro de Junta provincial Guillermo Rey Leyes y María Florencia Barcaeollo, secretaria de Actas del Partido PDP.

Fuera de la Legislatura, el peronista Ignacio Martínez Kerz y por el sector de los radicales libres, Leonardo González, el presidente del Concejo santafesino.

Pablo Ayala, el secretario electoral de Santa Fe, también tomó nota de las principales preocupaciones de quienes pronto irán a su despacho para participar del comicio.

Hay tiempo

La ministra Arena explicó que, incluso desde el punto de vista legal, hay tiempo para que desde el Poder Ejecutivo provincial se establezca el calendario electoral y agregó que los partidos políticos ya saben en qué mes del año se dará cada momento preelectoral. Desde la esperada fecha para la inscripción de alianzas y frentes electorales, hasta el domingo en que se celebren las elecciones de gobernador, pasando por la noche más larga que suelen tener los periodistas: la de inscripción de precandidaturas a cargos electorales por parte de las fuerzas participantes.

La Constitución de Santa Fe fija plazos que hacen no imposible pero sí muy improbable que coincidan el calendario electoral provincial con el nacional. Siempre se supo en la provincia que no puede votarse el mismo domingo para Presidente, con el sistema de boleta sábana, y para gobernador, con la boleta única.

De todos modos, aún bajo esos cuidados respecto del mandato constitucional, sí podrían coincidir las PASO nacionales y las provinciales, pero no será así. En este caso, un argumento técnico serio sostiene un criterio político dentro del peronismo santafesino: no mezclar la suerte del PJ provincial con la del oficialismo nacional.

Ese criterio técnico mostró Arena a los dirigentes partidarios. En el encuentro, incluso los propios le pidieron saber cuanto antes, de fechas, plazos y calendarios.

Fuente: diario El Litoral