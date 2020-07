Santa Fe decretó el uso obligatorio del tapabocas en la vía pública

La policía comenzará a realizar controles para su cumplimiento. Deben ser elementos que cubran nariz, boca y mentón. Sólo están exceptuados los menores de 5 años.

El gobierno provincial emitió este viernes un decreto por el cual se amplía la obligatoriedad del uso de “elementos de protección de nariz, boca y mentón, a todos los desplazamientos de las personas por la vía pública, para el desarrollo de actividades permitidas en marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio‘, de acuerdo a lo que indica la norma en el Artículo 1 de sus considerandos.

Al respecto, aclara que “quedan exentos de la obligatoriedad del uso de los elementos de protección mencionados en el párrafo precedente los niños y las niñas menores de cinco años de edad”.

Asimismo, el Artículo 2 del decreto indica que la obligatoriedad del uso de los elementos mencionados “se hace expresamente extensiva a las salidas breves para caminatas de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico habilitadas; así como su portación con el mismo carácter en vehículos oficiales o privados para ser

utilizados en ocasión de ser detenido en los controles de tránsito en la vía pública”.

⚠️Ampliación de la obligatoriedad de uso del tapabocas 👉En toda la provincia 👉En todos los desplazamientos por la via pública 👉En vehículos particulares para colocarlo al momento de detenerse por un control. 📍Quedan exceptuados menores de 5 años#CuidarteEsCuidarnos — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) July 25, 2020

Esta nueva disposición no anula “las medidas de higiene y prevención que impone la emergencia”, y permanecerá vigente “mientras rija el distanciarniento social, preventivo y obligatorio‘ dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.

“Estamos en momentos críticos. Apelamos a la responsabilidad ciudadana. El uso del barbijo ahora es obligatorio en toda la provincia con un nuevo decreto”, manifestó la Ministra de Salud, Sonia Martorano.

«No es simplemente cuestión de que ´yo no me cuido´. Si ´yo no me cuido´, puedo contagiar a otras personas y entre ellas puede haber vulnerables, hipertensos, diabéticos, que seguramente la van a pasar mal», dijo la funcionaria.

Fuente Gobierno de Santa Fe – El Litoral