Santa Fe decidió «terminar con los cortes» de ruta de transportistas

La decisión del Gobierno provincial se conoció casi a la par de un comunicado emitido por una de las principales cámaras empresarias del sector -Fadeeac.

El Gobierno de Santa Fe decidió «terminar con los cortes» de ruta que desde hace cinco días mantenían transportistas autoconvocados en las principales vías de las provincias del centro del país.

La decisión del Gobierno provincial se conoció casi a la par de un comunicado emitido por una de las principales cámaras empresarias del sector -Fadeeac- en la que dio cuenta de una reunión con autoridades nacionales donde pidió «garantizar que podamos circular con seguridad».

La Policía santafesina despejó un piquete de transportistas autoconvocados en la intersección de las rutas provincial 18 y nacional A0-12, y el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, afirmó que la provincia «tiene la convicción de terminar con los cortes».

«La decisión es levantar los cortes, que no se produzcan, no hay ninguna razón de esos cortes y no hay un reclamo contra la provincia», dijo a Télam el ministro de Gobierno santafesino, Roberto Sukerman.

«Además -amplió- no tienen una legitimidad, no hay un gremio, son cuentapropistas que nadie deja de reconocer su derecho a reclamar, pero lo que decimos es que no es la forma».

Sukerman sostuvo que «si no se quieren retirar, las personas serán detenidas. O habrá acciones necesarias para que se terminen».

Su par de Seguridad, Marcelo Sain, dijo a la agencia que la línea de acción fijada por el gobierno de Omar Perotti es «ir y hacerlos cesar por flagrancia e identificarlos», y agregó que «si se resisten, detenerlos».

La Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe informó que al mediodía «la circulación es normal en todos los puntos» de la provincia y que solo quedaban «algunos manifestantes en zonas de banquinas, sin obstrucción de calzada».

Ayer también hubo un intento de interrupción del tránsito en el túnel Santa Fe-Paraná de parte de manifestantes de Transportistas Unidos Autoconvocados (TUDA), del lado de Entre Ríos, pero se disolvió por una orden de desalojo y luego de un pedido formulado en tal sentido por Gendarmería Nacional.

Tras el levantamiento del retén santafesino, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) dijo que «apoya la decisión de liberar el tránsito obstaculizado en el territorio provincial, en ejercicio de una facultad que posee para dar cumplimiento a un mandato constitucional».

«Es fundamental garantizar el acceso de los camiones a los puertos para mantener el flujo de las exposiciones que la Argentina necesita como nunca en estos momentos», abundó.

Paralelamente, el secretario general de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Guillermo Werner, afirmó sobre el conflicto que ya lleva cinco días, que «es el rol del Estado garantizar que podamos circular con seguridad para las personas y nuestros bienes en las rutas nacionales».

Werner hizo esas declaraciones tras participar con el presidente de la entidad, Roberto Guarnieri, de una reunión de trabajo con el director de Cargas del Ministerio de Transporte, Juan Manuel Escudero, en la que acordaron establecer una mesa de diálogo sobre «los principales temas de agenda para el sector», explicó Fadeeac a través de un comunicado.

Algunos de ellos, como el «establecimiento de precios de referencia para el transporte de cereales, la digitalización de trámites y la unificación de los sistemas de registro de la actividad», forman parte del petitorio de 15 puntos de TUDA, la entidad sin representación gremial que protagoniza las protestas de en las rutas argentinas desde el último sábado.

Según el comunicado, las entidades participantes del encuentro con Escudero «consideraron que es fundamental para el buen funcionamiento de un sector tan importante para la economía nacional que se garantice la seguridad de los bienes y las personas en la ruta, sobre todo de cara a los cortes que, como es de público conocimiento, se sostuvieron en los últimos días en varios puntos del país».

Las principales cámaras patronales de la industria y el agro, así como las Bolsas de Comercio y Cereales del país, solicitaron en los últimos días que el Estado garantice la libre circulación en las rutas y manifestaron su preocupación por los cortes, que podrían derivar en desabastecimiento y falta de insumos para el funcionamiento de plantas fabriles.

Fuente: Télam / Agritotal