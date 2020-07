San Carlos Rugby retomó los entrenamientos pensando en el torneo de Desarrollo

Para llegar al actual emplazamiento, primero fue el turno del Aero Club San Carlos, que ahora no existe más, después fue el Club Ciclista San Carlos, que también era una especie de préstamo que se la hacía para jugar al rugby. Posteriormente, Argentino de San Carlos les cedió un terreno que ahora es municipal, y en el año 1997, uno de los socios escuchó que se vendía el actual predio y allí comenzó todo. En ese momento los entrenadores eran Eduardo Rosas y Humberto Deré, y se estaba en vista de hacer una gira y como no se pudo viajar, con lo que se juntó se pudo comprar el predio y de allí se fue creciendo, y en la actualidad San Carlos Rugby ha tenido un crecimiento en todos los aspectos.

