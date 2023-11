Sábado con semifinales de Formativas LEF

Desde las 14:30 se disputarán las semifinales del Torneo Clausura de Divisiones Formativas de Liga Esperancina. Serán en los estadios de Bartolomé Mitre y San Lorenzo FC.

Los estadios se abrirán a las 13:15 y los partidos se disputarán de manera consecutiva.

Cancha de San Lorenzo: Hora 14:30.

8va División: Dep. Unión Progresista vs Esperanza FC

7ma División: Atl. Sarmiento vs Dep. Elisa

6ta División: Dep. Unión Progresista vs Alumni

5ta División: Dep. Unión Progresista vs Atl. Pilar

Cancha de Bme. Mitre: Hora 14:30.

8va División: San Lorenzo vs San Martin

7ma División: San Lorenzo vs Atl. Franck

6ta División: D.F Sarmiento vs San Martin

5ta División: Sportivo vs Alumni

Costo de la Entradas Divisiones Formativas:

– Semifinales $1200 – (jubilados y pensionados 50 %)