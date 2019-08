Sábado con hockey y rugby en el Polideportivo

Las «lobas» reciben a CRAI por la sexta fecha del Torneo Nivelatorio de la Asociación Santafesina. En rugby por el Torneo del Litoral Alma Juniors recibe a Los Pampas de Rufino.

Las “Lobas” de Alma Juniors reciben a CRAI

Por la sexta fecha del torneo Nivelatorio de la Asociación Santafesina.

Los planteles femeninos del Club Alma Juniors reciben a sus pares de Club de Rugby Ateneo Inmaculada en la cancha de césped sintético de Avenida Argentina este sábado por la sexta fecha del torneo Nivelatorio organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

La jornada comienza a las 9 con Sub 14, desde las 10 juega Sub 16, a partir de las 11:15 Sub 12 y a las 12:15 las Infantiles se miden en un amistoso. A las 13:30 juega Sub 18, desde las 15 Reserva y a partir de las 16:30 inicia el duelo de Primera División.

Las Mamis de Alma Juniors enfrentan a Querandí

En cancha de la Asociación Santafesina por el torneo Regular.

La categoría Mamis del Club Alma Juniors enfrenta a su par de Querandí de Santa Fe este sábado a partir de las 16 en cancha de la Asociación Santafesina de Hockey en la capital provincial.

El partido corresponde a uno de los postergados de la undécima fecha del torneo Regular organizado en conjunto por las asociaciones de Santa Fe y Paraná.

TRL: Alma Juniors recibe a Los Pampas de Rufino

Prereserva, Reserva y Primera juegan por la cuarta fecha.

Los planteles superiores del Club Alma Juniors reciben a sus pares de Los Pampas de Rufino este sábado en el Polideportivo de Avenida Argentina por la cuarta fecha de la tercera fase (Octogonal “B”) del torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos.

Prereserva juega a partir de las 12:45, Reserva desde las 14:15 y Primera División a las 16.

Los Juveniles de Alma Juniors juegan las finales

Comienza la última etapa del torneo Dos Orillas.

Las categorías Juveniles del Club Alma Juniors disputan este sábado los final six del torneo Dos Orillas organizado en conjunto por las uniones de rugby de Santa Fe y Entre Ríos.

Por la zona reclasificación, M15 y M16 reciben en el Polideportivo de Avenida Argentina a Universitario de Santa Fe desde las 12 en canchas simultáneas.

En tanto, M17 visita a Club de Rugby Ateneo Inmaculada desde las 15:30 también por la zona reclasificación.

Por su parte, la M19 debía enfrentar a Capibá por la zona reubicación, pero el rival se retiró de la competencia.