Sábado a puro fútbol en el Complejo La City

Con 36 partidos se jugará la octava fecha del «clásico» de todos los sábados en La City. En la misma puede salir el primer campeón. Además el partido que se roba la la jornada es Panadería El Deleite y La Ramada por la máxima categoría. Toda la programación y las diferentes tablas de posiciones.

Así se jugará:

CATEGORÍA A

LOS MINIONS VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 2:00 PM CANCHA 1

CHS MECANICA VS LOS PIMIENTOS 2:00 PM CANCHA 2

PANADERÍA EL DELEITE VS LA RAMADA NUTRICION 3:00 PM CANCHA 1

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS NIUPI F.C. 4:00 PM CANCHA 2

LA SUB 21 VS BARBERÍA B&R F.C. 5:00 PM CANCHA 2

CATEGORÍA B

DEPORTIVO MAPACHE VS NC NEUMATICOS 2:00 PM CANCHA 4

PICO Y PALA VS LOS JAGUARES 3:00 PM CANCHA 5

LAS LATAS VS LA VIOLA 3:00 PM CANCHA 4

CORINTHIANS DEL NORTE VS LOS TIGRES 4:00 PM CANCHA 5

LA TRANQUERA VS VICTOR HUGO MUEBLES 4:00 PM CANCHA 4

GUSMA S.A. VS BIASSONI 5:00 PM CANCHA 5

CATEGORÍA C

AVI SRL VS FULL F7 1:00 PM CANCHA 6

EL TORNIQUETE F.C. VS LOS SIN NOMBRES 2:00 PM CANCHA 5

ALL PIE F.C. VS SUPER DON OSCAR 3:00 PM CANCHA 6

LA TERMI F.C. VS LA PELOTA NO SE MANCHA 3:00 PM CANCHA 3

LA SCABIONETA F.C. VS CM ELECTRICIDAD 4:00 PM CANCHA 6

LA CENTRALETA VS LA RENOLETA F.C. 5:00 PM CANCHA 4

CATEGORÍA D

IMPERIAL VS M. MECANICA. MS 1:00 PM CANCHA 4

PIZZERIA SAN ANTONIO VS ECLIPSE 1:00 PM CANCHA 8

EL CICLON F.C.. VS BLESS ROPA URBANA 2:00 PM CANCHA 8

PLANTERIA MI JARDIN VS ROTISERIA TODO RAPIDO 2:00 PM CANCHA 3

RIO MAS VS LA PUEYRRE 3:00 PM CANCHA 8

CREDIFIN EXPRESS VS DEFENSA INJUSTICIA 4:00 PM CANCHA 3

CATEGORÍA F

PELADOS F.C. VS EL REJUNTE 1:00 PM CANCHA 5

LOS NN F.C. VS ESPERANZA PIEDRAS 2:00 PM CANCHA 6

LOS CHIMICHANGAS VS GREMIO F.C. 3:00 PM CANCHA 2

LA PATINETA VS EL SUR 4:00 PM CANCHA 1

17 SPORT VS INDIRECTO F.C. 5:00 PM CANCHA 3

CATEGORÍA E

ESPERANZA PREMOLDEADOS VS LOS PIBES F.C. 1:00 PM CANCHA 7

BARBERIA LA TERCERA VS PARADOR 70 2:00 PM CANCHA 7

FERRETERÍA GULINO VS VECINAL CENTRO 3:00 PM CANCHA 7

MAFALDA 2.0 VS VODKA JUNIORS 4:00 PM CANCHA 8

PROMESA F.C. VS LA MONADA 5:00 PM CANCHA 6

CATEGORÍA G

SANCARLINO F.C. VS CACHIPLE F.C. 4:00 PM CANCHA 7

ARSENAL F.C. VS SOBRERO MUEBLES 5:00 PM CANCHA 1

LA SUB 20 VS AGENCIA LA GANADORA 5:00 PM CANCHA 7

POSICIONES

CATEGORÍA A