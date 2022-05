Rugby: Gran triunfo de Alma Juniors por el Torneo Regional Litoral

Este sábado las categorías superiores del Club Atlético Alma Juniors visitaron a Universitario de Santa Fe por la quinta fecha de la segunda división del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe, Paraná y Rosario.

La primera división de Alma Juniors logró un gran triunfo al ganar 16 a 12. También ganó la reserva por 40 a 12.

En tanto en pre-reserva venció el local por 26 a 21.

Estos fueron los marcadores de los restantes encuentros de la quinta fecha:

Tilcara 22 – La Salle 10.

Los Caranchos 22 – Logaritmo 24.

Jockey de Venado Tuerto 18 – CRAR Rafaela 18

LAS POSICIONES

Logaritmo es el nuevo puntero con 22 puntos; Jockey de Venado Tuerto tiene 21; CRAR y Los Caranchos 11; Tilcara 10; Universitario de Santa Fe y Alma Juniors 8; La Salle 4.

Próxima fecha (6ª, 7 de mayo): CRAR vs. Tilcara; Logaritmo vs. Jockey de Venado Tuerto; Alma Juniors vs. Los Caranchos y La Salle vs. Universitario de Santa Fe.