Rugby: Gran debut de Alma Juniors en el Torneo Regional Litoral

Este sábado se puso en marcha una nueva edición del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos.

Alma Juniors visitó a Provincial de Rosario en la segunda división del torneo logrando victorias en las tres categorías de la competencia.

En primera los esperancinos ganaron 20 a 7, en intermedia Alma Juniors venció 43 a 14 y en preintermedia la visita también se impuso por 19 a 7.

OTROS RESULTADOS

En los demás marcadores del torneo de segunda división también hubo otras tres victorias visitantes, el dato saliente de la jornada.

El detalle: Tilcara Paraná 17 – Círculo Rafaelino de Rugby 38; La Salle 19 – Los Caranchos 29 y Universitario de Santa Fe 19 – Jockey de Venado Tuerto 58. Libre: Logaritmo.

Posiciones: Jockey de Venado Tuerto, CRAR y Los Caranchos 5 puntos; Alma Juniors 4; Provincial, Tilcara La Salle y Universitario SF 0.

PROXIMA FECHA

Será la segunda, el sábado 11, con estos encuentros: Jockey de Venado Tuerto vs. Tilcara; CRAR vs. La Salle; Los Caranchos vs. Provincial y Alma Juniors de Esperanza vs. Logaritmo. Libre: Universitario de Santa Fe.