Rugby: El capitán de Alma Juniors compartió sus sensaciones en tiempo de cuarentena

Agregó que «la meta este año es poder alcanzar a jugar esa reválida, es decir dar un paso más de lo que hicimos la temporada pasada. Obviamente creo que no se podrá hacer este año porque no van a dar las fechas, pero si para el torneo del año que viene que seguramente será normal».

«El parate obviamente es algo que no lo esperaba nadie, toca así, sabemos que es más importante esto, priorizar la cuestión de la salud. Hay que sobrepasar toda esta cuestión del coronavirus antes que el deporte, porque hay muchas vidas en riiesgo. Al principio fue un poco frustrante pero ahora lo entendemos bien y no nos queda otra que ser positivo» le dijo Sebastián Massi a UNO Santa Fe.