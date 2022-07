Rugby del Litoral: mínima diferencia entre Caranchos y Alma Juniors

Este sábado se disputó la décimo tercera fecha de la segunda división del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe y Paraná.

Alma Juniors visitó a Caranchos de Rosario y en primera cayó por la diferencia mínima: 20 a 19. En tanto en reserva el local ganó 12 a 10 y en reserva se impuso por 24 a 17.

Otros resultados: Universitario de Santa Fe 17 – La Salle 15; CRAR Rafaela 24 – Tilcara 20 y Jockey de Venado Tuerto 49 – Logaritmo 27.

Las posiciones: Los Caranchos 47; Jockey (VT) 46; Logaritmo 45; CRAR 39 (todos clasificados al Final Four); Alma Juniors 26; Tilcara y Universitario 19; La Salle 16.

En la próxima fecha (última, 16 de julio) jugarán: Logaritmo vs. Tilcara; La Salle vs. CRAR; Alma Juniors vs. Jockey y Universitario vs. Los Caranchos. El Final Four (cuya sede se licita) se jugará los días 30 de julio, 6 y 13 de agosto.

También los infantiles de Alma Juniors visitaron a sus pares rosarinos y disputaron partidos amistosos junto a Caranchos y Provincial, disfrutando de una cálida jornada junto a sus profesores y familiares.

Posteriormente se quedaron a ver los partidos del plantel superior.