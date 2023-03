Rugby del Litoral: Alma Juniors viaja a Rosario para enfrentar al líder

Este fin de semana el representante local en la práctica del rugby tendrá compromiso como visitante frente a Los Caranchos en las tres categorías de la segunda división del TRL.

El Club Atlético Alma Juniors de Esperanza visitará este sábado a Los Caranchos en Rosario por la cuarta fecha del torneo de Segunda División del Torneo de Rugby del Litoral.

El encuentro principal comenzará a las 16 y será dirigido por Federico Longobardi. En reserva comenzará a las 14.15 con el contralor de Franco Intelagelo, mientras que la jornada se iniciará a la 12.30 con pre-reserva y el arbitraje de Laureano Parraga.

Los demás encuentros serán: Universitario de Santa Fe vs. La Salle, Facundo Gorla; Jockey de Venado Tuerto vs. Provincial, Francisco Lebrero; y CRAR Rafaela vs. Logaritmo Rosario, Fabián Prats. Libre: Tilcara.

Posiciones: Los Caranchos 15; Jockey de Venado Tuerto 14; CRAR 10; Tilcara 5; Alma Juniors 4; La Salle 1; Universitario de Santa Fe, Logaritmo y Provincial 0. CRAR – La Salle y Alma Juniors – Logaritmo son partidos pendientes de la segunda fecha.