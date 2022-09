Rugby del Litoral: Alma Juniors visitó a Caranchos por el ascenso

Este sábado los planteles superiores del Club Atlético Alma Juniors jugaron la primera fecha del octogonal por el ascenso a la máxima categoría del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos.

En su visita a Caranchos de Rosario los esperancinos cayeron 33 a 21 en primera y ganaron 24 a 20 en reserva.

En tanto en prereserva el equipo de Esperanza ganó por 31 a 7.

Respecto a los demás resultados en primera fueron estos: Logaritmo 14 – Rowing 26; CRAR 34 – Provincial de Rosario 20 y Jockey de Venado Tuerto 22 – Universitario de Rosario 27.

Posiciones: Rowing y Uni (R) 5; CRAR y Los Caranchos 4; Jockey 2; Alma Juniors y Logaritmo 0.

Próxima fecha: Rowing vs. Jockey; Universitario (R) vs. CRAR; Alma Juniors vs. Logaritmo y Provincial vs. Los Caranchos.

Por su parte la división M17 de Alma Juniors recibió a Tilcara por el partido pendiente de la cuarta fecha del Torneo Juvenil Dos Orillas. La visita se impuso por 46 a 0.

Los infantiles del rugby de Alma Juniors jugaron encuentros en Rosario

Este sábado las categorías infantiles del rugby del Club Atlético Alma Juniors jugaron diferentes encuentros amistosos en distintos clubes de Rosario.

Los M9 jugaron en Old Resian y los M10 y M11 en Caranchos. Los M12 visitaron las instalaciones de Jockey y los M13 y M14 las de Duendes.

Todos disputaron varios partidos amistosos y concluyeron la jornada con el habitual tercer tiempo.