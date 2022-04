Rugby: Alma Juniors viaja a Rafaela por la segunda del Regional

Se jugará este sábado la segunda fecha del torneo de Segunda División del Torneo Regional Litoral de Rugby que marcará la primera presentación de CRAR de Rafaela como local, recibiendo a Alma Juniors de Esperanza.

El partido principal comenzará a las 16 con el arbitraje de Leonardo Del Río, mientras que la Reserva dará inicio a las 14.15 con el contralor de Gustavo Rostagno. El primer partido de la jornada será con la Pre-Reserva a las 12.45, dirigiendo Martín Jaime.

La escuadra dirigida por Quique López Durando tratará de recuperarse del traspié inicial sufrido ante Logaritmo ante un oponente que en la primera fecha derrotó con bonus a Tilcara de Paraná.

El equipo de Esperanza viene de ganar como local en el debut del torneo al vencer a Tilcara de Paraná.

Los demás partidos de la segunda fecha serán: Tilcara vs. Universitario de Santa Fe (Ulises Ruiz); La Salle vs. Logaritmo (Joaquín Zapata) y Jockey de Venado Tuerto vs. Los Caranchos (Carlos Poggi).