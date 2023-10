Rugby: Alma Juniors venció a La Salle por el Regional Litoral

El triunfo se dio en primera división por 33 a 7 en la penúltima fecha del torneo reducido que define en que categoría se jugará el año próximo.

Este sábado los planteles superiores del Club Atlético Alma Juniors recibieron a sus pares de La Salle Jobson por la penúltima fecha del reducido del Torneo Regional del Litoral.

Los santafesinos vencieron 17 a 7 en Prereserva, 23 a 5 en Reserva. En tanto en Primera División Alma Juniors ganó 33 a 7.

Además ayer se jugaron los siguientes partidos:

Rowing Paraná 31 – Jockey Venado Tuerto 9

Tilcara Paraná 12 – CRAR Rafaela 27

Libre: Los Caranchos

Las posiciones quedaron así: Rowing 20 puntos; Jockey de Venado Tuerto y CRAR 19; Los Caranchos 15; Tilcara 12; Alma Juniors 5 y La Salle 4.

En la última fecha, el sábado 28 de octubre, jugarán: CRAR vs. Los Caranchos; Jockey de Venado Tuerto vs. La Salle y Alma Juniors vs. Tilcara. Libre: Rowing.

Asimismo la categoría M2 enfrentó a Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI), quien se impuso por 37 a 7.

Fotos archivo EDXD.