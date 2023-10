Rugby: Alma Juniors perdió en Venado Tuerto frente al puntero

La cuarta fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional Litoral de Rugby se disputó este sábado. El equipo de Esperanza cayó frente a Jockey VT por 36 a 18.

En prereserva el triunfo local fue por 46 a 21 y en reserva ganó Alma Juniors por 28 a 26.

El mini torneo define los equipos que jugarán en el nivel 1 y 2 del próximo Torneo Regional Litoral de Rugby.

Los otros resultados de la jornada fueron: La Salle 15 – Los Caranchos 16 y Rowing Parana 48 – CRAR 20. Libre: Tilcara.

Posiciones: Jockey VT 19; Rowing 15; Los Caranchos 13; Tilcara 8; CRAR 5; La Salle 4 y Alma Juniors 0.

Próxima fecha: Alma Juniors vs. Rowing; Los Caranchos vs. Tilcara y CRAR vs. La Salle. Libre: Jockey.

Imágenes archivo EDXD.-