Rugby: Alma Juniors no pudo con Universitario en Rosario

El académico se impuso en las tres categorías frente a los esperancinos por una nueva fecha del Torneo Regional Litoral.

Este sábado los planteles superiores del Club Atlético Alma Juniors jugaron quinta fecha del octogonal por el ascenso a la máxima categoría del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos.

Los esperancinos visitaron a Universitario de Rosario, que se impuso en primera por 40 a 25, en reserva por 55 a 12 y en pre reserva por 52 a 22.

Otros resultados

CRAR 29 – Jockey de Rosario 36; Los Caranchos 49 – Logaritmo 8 y Provincial 10 – Rowing 46.

Posiciones: Rowing 25; Universitario 21; Jockey VT 18; Los Caranchos 16; CRAR 13; Alma Juniors 11; Logaritmo 2 y Provincial 0.

Próxima fecha (penúltima): Rowing vs. Universitario; Alma Juniors vs. CRAR; Jockey vs. Los Caranchos y Logaritmo vs. Provincial.