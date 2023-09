Rugby: Alma Juniors no pudo con CRAR

El equipo rafaelino venció a Alma Juniors en Esperanza por 23 a 13 por la segunda fecha del torneo reducido que define ascensos en el Regional Litoral.

Este sábado se jugó la segunda fecha del torneo Reclasificación del Torneo Regional Litoral de Rugby, que otorga plazas al máximo nivel de la competencia.

La Primera División del Club Atlético Alma Juniors recibió en el Polideportivo a CRAR de Rafaela. El equipo visitante se impuso por 23 a 13 en primera división.

En reserva ganó CRAR por 57 a 13, mientras que en pre-reserva se impuso el equipo esperancino por 41 a 17.

OTROS RESULTADOS

En los otros partidos del sábado, Rowing le ganó en el duelo de equipos entrerrianos a Tilcara por 22 a 21, mientras que Jockey de Venado Tuerto venció a Los Caranchos por 21 a 8. Quedó libre La Salle.

Las posiciones: Jockey VT y Rowing 9; Los Caranchos 5; CRAR 4; Tilcara 3; La Salle 1; Alma Juniors 0.

Próxima fecha (3ª): Tilcara vs. La Salle; Los Caranchos vs. Rowing y CRAR vs. Jockey VT. Libre: Alma Juniors.

