Rugby: Alma Juniors debuta en marzo en el Torneo Regional Litoral 2022

Será como local frente al Club Tilcara en la segunda división de la competencia que reúne a lo más destacado del deporte.
En las últimas horas se conoció el fixture del Torneo Regional del Litoral de Rugby en sus tres categorías. Alma Juniors de Esperanza competirá en la Segunda División y el debut será como local en el Polideportivo recibiendo al Club Tilcara.
La competencia contará además con la participación de CRAR, Logaritmo Rugby, Jockey Club de Venado Tuerto, La Salle Jobson, Los Caranchos y Universitario de Santa Fe.
El debut para el equipo esperancino está previsto el sábado 19 de marzo desde las 16. Aquí el fixture completo informado por la Unión Santafesina de Rugby:
|1º FECHA – 19/03/2022 16:00 HS.
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CLUB LOS CARANCHOS VS. LA SALLE JOBSON
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UNIVERSITARIO SANTA FE VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
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ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. CLUB TILCARA
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CLUB LOGARITMO RUGBY VS. C.R.A.R.
|2º FECHA – 02/04/2022 16:00 HS.
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LA SALLE JOBSON VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
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C.R.A.R. VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
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CLUB TILCARA VS. UNIVERSITARIO SANTA FE
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JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. CLUB LOS CARANCHOS
|3º FECHA – 09/04/2022 16:00 HS.
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JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. LA SALLE JOBSON
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CLUB LOS CARANCHOS VS. CLUB TILCARA
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UNIVERSITARIO SANTA FE VS. C.R.A.R.
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ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
|4º FECHA – 23/04/2022 16:00 HS.
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LA SALLE JOBSON VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
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CLUB LOGARITMO RUGBY VS. UNIVERSITARIO SANTA FE
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C.R.A.R. VS. CLUB LOS CARANCHOS
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CLUB TILCARA VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
|5º FECHA – 30/04/2022 16:00 HS.
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CLUB TILCARA VS. LA SALLE JOBSON
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JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. C.R.A.R.
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CLUB LOS CARANCHOS VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
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UNIVERSITARIO SANTA FE VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
|6º FECHA – 07/05/2022 16:00 HS.
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LA SALLE JOBSON VS. UNIVERSITARIO SANTA FE
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ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. CLUB LOS CARANCHOS
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CLUB LOGARITMO RUGBY VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
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C.R.A.R. VS. CLUB TILCARA
|7° FECHA – 14/05/2022 16:00 HS.
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C.R.A.R. VS. LA SALLE JOBSON
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CLUB TILCARA VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
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JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
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CLUB LOS CARANCHOS VS. UNIVERSITARIO SANTA FE
|8° FECHA – 28/05/2022 16:00 HS.
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LA SALLE JOBSON VS. CLUB LOS CARANCHOS
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JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. UNIVERSITARIO SANTA FE
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CLUB TILCARA VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
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C.R.A.R. VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
|9° FECHA – 04/06/2022 16:00 HS.
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CLUB LOGARITMO RUGBY VS. LA SALLE JOBSON
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ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. C.R.A.R.
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UNIVERSITARIO SANTA FE VS. CLUB TILCARA
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CLUB LOS CARANCHOS VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
|10° FECHA – 11/06/2022 16:00 HS.
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LA SALLE JOBSON VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
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CLUB TILCARA VS. CLUB LOS CARANCHOS
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C.R.A.R. VS. UNIVERSITARIO SANTA FE
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CLUB LOGARITMO RUGBY VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
|11° FECHA – 25/06/2022 16:00 HS.
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ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. LA SALLE JOBSON
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UNIVERSITARIO SANTA FE VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
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CLUB LOS CARANCHOS VS. C.R.A.R.
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JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. CLUB TILCARA
|12° FECHA – 02/07/2022 16:00 HS.
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LA SALLE JOBSON VS. CLUB TILCARA
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C.R.A.R. VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
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CLUB LOGARITMO RUGBY VS. CLUB LOS CARANCHOS
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ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. UNIVERSITARIO SANTA FE
|13° FECHA – 09/07/2022 16:00 HS.
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UNIVERSITARIO SANTA FE VS. LA SALLE JOBSON
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CLUB LOS CARANCHOS VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
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JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
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CLUB TILCARA VS. C.R.A.R.
|14° FECHA – 16/07/2022 16:00 HS.
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LA SALLE JOBSON VS. C.R.A.R.
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CLUB LOGARITMO RUGBY VS. CLUB TILCARA
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ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
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UNIVERSITARIO SANTA FE VS. CLUB LOS CARANCHOS