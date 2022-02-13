Inicio NoticiasDeportes Rugby: Alma Juniors debuta en marzo en el Torneo Regional Litoral 2022
DeportesDestacadasNoticiasRugby

Rugby: Alma Juniors debuta en marzo en el Torneo Regional Litoral 2022

por jose
Será como local frente al Club Tilcara en la segunda división de la competencia que reúne a lo más destacado del deporte.

 

En las últimas horas se conoció el fixture del Torneo Regional del Litoral de Rugby en sus tres categorías. Alma Juniors de Esperanza competirá en la Segunda División y el debut será como local en el Polideportivo recibiendo al Club Tilcara.

 

La competencia contará además con la participación de CRAR, Logaritmo Rugby, Jockey Club de Venado Tuerto, La Salle Jobson, Los Caranchos y Universitario de Santa Fe.

 

El debut para el equipo esperancino está previsto el sábado 19 de marzo desde las 16. Aquí el fixture completo informado por la Unión Santafesina de Rugby:

 

 

1º FECHA – 19/03/2022 16:00 HS.
CLUB LOS CARANCHOS VS. LA SALLE JOBSON
UNIVERSITARIO SANTA FE VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. CLUB TILCARA
CLUB LOGARITMO RUGBY VS. C.R.A.R.
2º FECHA – 02/04/2022 16:00 HS.
LA SALLE JOBSON VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
C.R.A.R. VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
CLUB TILCARA VS. UNIVERSITARIO SANTA FE
JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. CLUB LOS CARANCHOS
3º FECHA – 09/04/2022 16:00 HS.
JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. LA SALLE JOBSON
CLUB LOS CARANCHOS VS. CLUB TILCARA
UNIVERSITARIO SANTA FE VS. C.R.A.R.
ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
4º FECHA – 23/04/2022 16:00 HS.
LA SALLE JOBSON VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
CLUB LOGARITMO RUGBY VS. UNIVERSITARIO SANTA FE
C.R.A.R. VS. CLUB LOS CARANCHOS
CLUB TILCARA VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
5º FECHA – 30/04/2022 16:00 HS.
CLUB TILCARA VS. LA SALLE JOBSON
JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. C.R.A.R.
CLUB LOS CARANCHOS VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
UNIVERSITARIO SANTA FE VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
6º FECHA – 07/05/2022 16:00 HS.
LA SALLE JOBSON VS. UNIVERSITARIO SANTA FE
ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. CLUB LOS CARANCHOS
CLUB LOGARITMO RUGBY VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
C.R.A.R. VS. CLUB TILCARA
7° FECHA – 14/05/2022 16:00 HS.
C.R.A.R. VS. LA SALLE JOBSON
CLUB TILCARA VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
CLUB LOS CARANCHOS VS. UNIVERSITARIO SANTA FE

 

8° FECHA – 28/05/2022 16:00 HS.
LA SALLE JOBSON VS. CLUB LOS CARANCHOS
JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. UNIVERSITARIO SANTA FE
CLUB TILCARA VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
C.R.A.R. VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
9° FECHA – 04/06/2022 16:00 HS.
CLUB LOGARITMO RUGBY VS. LA SALLE JOBSON
ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. C.R.A.R.
UNIVERSITARIO SANTA FE VS. CLUB TILCARA
CLUB LOS CARANCHOS VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
10° FECHA – 11/06/2022 16:00 HS.
LA SALLE JOBSON VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
CLUB TILCARA VS. CLUB LOS CARANCHOS
C.R.A.R. VS. UNIVERSITARIO SANTA FE
CLUB LOGARITMO RUGBY VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
11° FECHA – 25/06/2022 16:00 HS.
ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. LA SALLE JOBSON
UNIVERSITARIO SANTA FE VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
CLUB LOS CARANCHOS VS. C.R.A.R.
JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. CLUB TILCARA
12° FECHA – 02/07/2022 16:00 HS.
LA SALLE JOBSON VS. CLUB TILCARA
C.R.A.R. VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
CLUB LOGARITMO RUGBY VS. CLUB LOS CARANCHOS
ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. UNIVERSITARIO SANTA FE
13° FECHA – 09/07/2022 16:00 HS.
UNIVERSITARIO SANTA FE VS. LA SALLE JOBSON
CLUB LOS CARANCHOS VS. ALMA JUNIOR DE ESPERANZA
JOCKEY CLUB VDO.TUERTO VS. CLUB LOGARITMO RUGBY
CLUB TILCARA VS. C.R.A.R.
14° FECHA – 16/07/2022 16:00 HS.
LA SALLE JOBSON VS. C.R.A.R.
CLUB LOGARITMO RUGBY VS. CLUB TILCARA
ALMA JUNIOR DE ESPERANZA VS. JOCKEY CLUB VDO.TUERTO
UNIVERSITARIO SANTA FE VS. CLUB LOS CARANCHOS

 

 

 

0
FacebookTwitterPinterestWhatsappTelegramEmail

Tambien le puede interesar

Franco Yennerich convocado nuevamente a la Selección Nacional

Este lunes asume Franconi en Servicios Públicos

Continúan las inscripciones a las carreras a distancia...

Pérdidas de rinde de hasta un 30% en...

Anunciaron la instalación de un puesto policial en...

Desde este domingo aumenta 20% el peaje en...

Una pareja sufrió lesiones tras un accidente en...

Definieron el protocolo de Aula Cuidada y Segura...

Los «ñatos» visitan María Juana por la Copa...

Unión de Santa Fe jugará en Futsal Las...