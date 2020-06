Rubinstein: “El Gobierno inventó el falso relato de cuarentena o muerte”

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, Larisa Carrera, centró más su mirada en la provincia de Santa Fe, y realizó un racconto de las acciones y medidas que se fueron tomando para contener la propagación del COVID19 y avanzar en la preparación del sistema de salud y la capacitación del personal durante este tiempo. Recordó que en una primera instancia, el Gobierno provincial convocó a las Facultades de Medicina, a los colegios profesionales de diferentes ramas de la salud, a ONGs, obras sociales, y efectores de salud públicos y privados, para formar comisiones que asesoren y colaboren en la materia. “El aislamiento fue clave para poder trabajar en darle tiempo al sistema de salud para que se prepare, para que cuente con equipamiento de protección para los trabajadores de salud; para abordar la situación crítica de pacientes que tuvieran COVID19, y para articular entre sistema público y privado. No estábamos organizados y no teníamos demasiadas herramientas”, recordó. En ese contexto, evaluó que el “aislamiento fue medida apropiada para la situación en la que estábamos”.

You may also like