Rubén Daray brindó una conferencia sobre seguridad vial en nuestra ciudad

El responsable de exitoso producto A todo Motor y reconocido ex piloto, brindó este viernes en el gimnasio cubierto del Colegio San José una conferencia sobre Seguridad Vial a bordo del automóvil. Alumnos y docentes de establecimientos educativos participaron del evento organizado por la Escuela de Educación Técnica N° 455.

El ex piloto automovilístico Rubén Daray, disertó en el gimnasio cubierto del Colegio San José acerca de seguridad vial. En el encuentro, el especialista dio consejos advirtiendo sobre la falta de uso de cinturón de seguridad en ciudades pequeñas y sobre el problema que representa, que una familia completa transite a bordo de una sola motocicleta. Daray viene realizando este tipo de conferencias en todo el país desde hace poco más de 20 años.

El expiloto y especialista en seguridad vial en diálogo con alumnos y docentes destacó una serie de apreciaciones al respecto: “Es la consecuencia de no hacer las cosas aceptablemente bien, ya no digo bien. Realmente son números que aterrorizan”, comenzó su exposición a la hora de marcar el número de personas que mueren en nuestro país por día en siniestros viales.

El primer aspecto que abordó fue el de la seguridad de los autos que se utilizan en el país. “En este comentario debo ser cuidadoso, porque no desconozco la situación económica de Argentina, no de ahora, sino de los últimos 45 años. Pero al margen de esto, cuando vamos a comprar un auto no nos informamos, no nos preocupamos. Con llegar a un 0 km nos parece que está todo bien. Y no tenemos en cuenta el auto que estamos comprando. Nos conformamos con que tenga un buen equipo de música, conectividad, y no miramos la antigüedad que tienen estos autos”, dijo.

Además en la conferencia agregó: «Es obvio que hay que bajar la velocidad, también hay que sacar los lomos de burro, mejorar las rutas, sacar todos los pozos, prohibir las tachas amarillas, hacer una verificación técnica de los autos que sea honesta. Si esto último se hiciera, te puedo asegurar que se solucionan los problemas de tránsito, porque la mitad no circula más. Y acá entra a tallar la parte social. Yo no quiero herir a nadie con lo que estoy diciendo, pero hoy circulan por la calle autos que si los verificás de manera honesta y cabal, listo, se quedan ahí. Cuando uno hace la VTV con los vidrios polarizados -y esto sucede solo en Argentina-, te ponen “con visibilidad disminuida” y te dejan seguir. Yo pregunto. ¿Si la visibilidad está disminuida, cómo me autorizás a que el auto circule? Ahora, si voy a sacar la licencia de conducir y notan que estoy disminuido en mi visión, no me la dan. Es un país de locos», sostuvo.

Por otra parte sostuvo: «En las charlas que doy en distintos puntos del país, cuando le digo al público que si va a 50 kilómetros por hora en la ciudad, tiene que tener 50 metros de distancia con el auto que va adelante, se ríen, piensan que soy un exagerado. Y cuando les digo que si viajan a 100 km/h en la ruta, tienen que tener 100 ó 200 metros de distancia, no me lo quieren creer, y creen que conducen muy bien», contó.