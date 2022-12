Rotary y Rotaract Club Esperanza premiaron a los mejores compañeros

Este martes se realizó la entrega de premios «Profesor Pili Cordini» a los alumnos de las escuelas primarias y secundarias urbanas y rurales de la ciudad de Esperanza que fueron elegidos como los y las «Mejores Compañeros y Compañeras» en cada uno de los cursos.

El sencillo acto fue presidido por el Presidente de Rotary Club Esperanza Pablo Profumatti y la Presidenta de Rotaract Club Esperanza, Mariela Heredia que fueron acompañados por integrantes de ambas instituciones. También participaron becarios de los programas internacionales de intercambio que esta institución de servicio implementa en la ciudad.

La distinción «Pili Cordini» se entrega cada año al Mejor Compañero en honor al profesor Miguel Ángel Cordini quien fuera integrante del club de servicio e impulsor de la entrega durante décadas. Este reconocimiento se realizó entre los 39 egresados de las escuelas primarias urbanas, rurales y para adultos de la ciudad. Por su parte el Rotaract Club Esperanza entregó la distinción al «Compañero más Servicial» entre los alumnos que finalizan el ciclo de educación secundaria en 24 cursos de escuelas urbanas, rurales y para adultos.

Cabe destacar que se trata de distinciones que surgen por votación entre sus propios compañeros, quienes seguramente destacaron a una persona responsable, de buena conducta, respetuoso/a de los derechos de sus compañeros, capaz de escuchar y comprender a los demás.

Aquí el listado completo de los galardonados:

ESCUELAS PRIMARIAS

Escuela N° 1075 “Centenario de la Colonización”: Andrés Delbino y Juan Leyendeker

Escuela N° 1352 «René Favaloro»: Dionela Ocampo y Valentina Salinas

Escuela N° 316 “Guillermo Lehmann”: Nicolás Vera, Valentina Andreu y Franco Fernández

Escuela N° 1013 «Colegio San José»: Ignacio D’Elia, Paulina Descalzo e Isidro Cursack

Escuela N° 1368 “Gregorio Donnet”: Lucía Salzman y Bautista Ramos

Escuela N° 2030 «Surcos de Esperanza»: Alex León Bergese

Escuela N° 6401 “Jorge Newbery»: Fausto Hoyoa y Bruno Selenu

Escuela N° 30 Normal Superior «Domingo Faustino Sarmiento»: María Eva Lorenzo y Martina Caussi

Escuela N° 53 Primaria para Adultos «2 de Abril»: María del Carmen Vega, Marta Carrel y Dominga Espinosa

Escuela N° 314 «José de San Martín»: Bianca Estermann, Narela Udriazard, Iara Millaá y Martino Vicenzini Kerz

Escuela N° 1019 «Colegio Nuestra Señora del Huerto»: Victoria Soljan y Catalina Longoni

Escuela N° 6073 «Rafael Bielsa»: Valentín Erni

Escuela N° 315 «Aarón Castellanos»: Mía Elena Ortiz y Denisse Sarai Auducci

Escuela N° 320 «José Álvarez de Arenales»: Abril Magalí Reyss

Escuela N° 317 «Bernardo de Iturraspe»: Fiama Borgogno

Escuela N° 6403 «Ingeniero Carlos Gadda»: Lucas Gómez

Escuela N° 350 «José Basualdo»: Morena Velásquez

Escuela N° 319 «Mercedes Z de Iriondo»: Pamela Ulmer y Alex Rivera Mamani

Escuela N° 300 «José María Aguirre»: Matías Máximo Simonini

Escuela N° 622 «Ejército de los Andes»: Lemuel Wittman

Escuela N° 230 «José Pedroni»: Mauricio Mars

Escuela N° 312 «Fray Justo Santa María de Oro» (Empalme San Carlos): Morena Abigail Hoffman Lovera

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela Agricultura Ganadería y Granja UNL: Mateo Esteban Lorenz y Emanuel Sebastián Combín

Escuela Núcleo Rural N° 2371: Milagros Sanchis

Escuela Normal N° 30 «Domingo Faustino Sarmiento»: Diego Arguello, Pedro Schneider, Lautaro Fernández, Diego Verdún y Abril Willines

Escuela N° 371 «Soldados de la Patria Colombo Müller»: Andrea Cisneros, Gustavo Domé y Agustín Lorenzón

Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 715: Valentina Aguilar

Escuela N° 2027 «José Manuel Estrada»: Lucas Müller y Oriana Levatti

Escuela de Educación Media para Adultos N° 1032 «8 de Septiembre»: Mirta Chesa, Juan Carlos Tschieder, Daniela Munh y Matías Ramírez

Escuela de Educación Técnica Particular N° 644 «Gregoria Matorras»: Cristian Alegre y Bruno Henchel

Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular N° 8006 «San José»: Mateo Marelo, Mateo Pelosi y Franco Re

Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular N° 8076 «Nuestra Señora del Huerto»: Daniela Sichar