Rosario: se desplomó parte del techo de la guardia del sanatorio de niños

Este domingo por la noche llegó finalmente la lluvia a Rosario y la región, pero no trajo solo alivio. Quienes estaban en la guardia del Sanatorio de Niños de Rosario se llevaron un gran susto cuando se desplomó parte del techo de durlock de la guardia. Afortunadamente no se registraron heridos.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y las imágenes son impactantes. Según las primeras informaciones, un desperfecto en los desagües generó el colapso. El techo no soportó la gran cantidad de agua que caía y finalmente cedió.

En la guardia del sanatorio, con ingreso por calle Alvear, había varios padres y niños esperando para ser atendidos. Sin embargo, se percataron enseguida del riesgo y dejaron la zona libre. Nadie debió ser atendido por el accidente.

En diálogo con LT8 el médico Aníbal Krivoy confirmó que ya se encuentran trabajando para arreglar el desperfecto y volver a garantizar la atención. Estiman que esto se dará en las próximas 24 horas. “El área de urgencias no se vio involucrada y el resultado dentro de todo no trajo mayores consecuencias. Las imágenes son impactantes pero no hay daño mayor”, precisó.

Cabe recordar que la población pediátrica está siendo una de las más afectadas por la tercera ola de coronavirus, así que el centro de salud se encontraba muy concurrido pese a ser un fin de semana a altas horas de la noche.

