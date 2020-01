Robaron en Santo Tomé y la camioneta fue recuperada en San Agustín

Esta situación se ve relacionado a un hecho violento de robo calificado ocurrido en la ciudad de Santo Tome y tras tomar conocimiento del hecho personal policial de inmediato efectuaron diversos patrullajes sobre la zona de la autovía N° 19 y la zona rural aledaña a Santo Tomé, logrando advertir que la Pick Up había sido abandonada en un camino rural, no logrando dar con sus ocupantes que son intensamente buscados.

