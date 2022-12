Rindieron homenaje a Carlos Espilondo, veterano de guerra nacido en Esperanza

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Esperanza y la Municipalidad local visibilizaron la historia de un hijo de la ciudad que fue aviador naval en la guerra de 1982 y que falleció en 2013. Su mujer y su hija, residentes en Estados Unidos, participaron del acto.

Hugo Landoldt, secretario del Centro de Veteranos de Malvinas, contó en el acto que un memorioso «Beto» Tocci, ex empleado de la Escuela Normal, recordaba a un joven de apellido Espilondo como ex alumno de la escuela que era marino y que quizás podría haber participado de la guerra. «Nos pusimos en contacto con Owen Crippa, conocido piloto de guerra, quien escuchó esta historia que no está en ningún libro, pero sí en la memoria colectiva».

«A las pocas horas Owen confirma la veracidad de este relato» detalla Landoldt. «Nos suma información y se pone en contacto con la familia, en ese momento en Estados Unidos, lo que sigue fue consensuar con su hija María Eugenia para rendirle un homenaje y reconocerlo como hijo de Esperanza», expresó.

«El Centro de Veteranos de Malvinas Colombo Müller puede hoy decir que Esperanza suma un veterano más que lamentablemente dejara la vida terrenal en 2013, pero que será recordado por siempre como un argentino que fue a luchar por la irrenunciable soberanía de las Islas Malvinas» sentenció Hugo Landoldt.

El acto fue un homenaje a Espilondo en la ciudad, con la presencia de la intendenta municipal, concejales y representantes de fuerzas militares. También de diferentes centros de veteranos y representantes de instituciones intermedias de la ciudad. Al momento de las palabras además de Landoldt hicieron uso de la palabra la intendenta Ana Meiners y el veterano Owen Crippa.

Detalles de su carrera

Carlos Alberto Espilondo, Capitán de Navío, aviador naval, veterano de la guerra de Malvinas. Nació en Esperanza el 30 de enero de 1940. Su padre Héctor Juan Espilondo, odontólogo; su madre Margarita Dobler, maestra.

Realizó sus estudios secundarios en la Escuela Normal D.F.Sarmiento de Esperanza, recibiéndose como maestro, ingresó a la Escuela Naval Militar el 2 de febrero de 1959 con la promoción 91, realizó el curso de aviador naval en Estados Unidos en el año 1967 y posteriormente el 41º curso de la Escuela de Aviación Naval, egresando el 22 de marzo de 1968.

Se casó el 20 de noviembre de 1967 con Lidia Lucía de Rossi y tuvieron una hija, María Eugenia Espilondo que les dio dos nietos Christopher Edwards y Victoria María Murdok. Del acto participaron su esposa Lidia, su hija María, su nieta María y sus hermanos.

Fue piloto de Grumman Tracker de la Armada Argentina en la cuadrilla aeronaval antisubmarina, en el año 1974 realizó el curso de piloto de helicópteros, siendo comandante sucesivamente de la primera cuadrilla, de la segunda y de la Fuerza Aeronaval Número 2.

El ex piloto de guerra Owen Crippa relató en el acto que «mucho antes de la guerra de Malvinas demostró su compromiso, su fibra y su entrega por la patria durante la Campaña Antártica de 1975/76 a bordo del buque ARA Bahía Aguirre, rescatando a la tripulación en un temporal al buque rompehielos».

Al comenzar la guerra de Malvinas Carlos Espilondo se desempeñaba como ayudante secretario del Comandante de División de Destructores e inmediatamente comenzó a volar como piloto adscripto a la primera escuadrilla aeronaval de helicópteros. Voló helicópteros Alouette y Sailing y destinado al buque Hércules participó de la Operación Rosario para la recuperación de las Islas Malvinas.

Durante la guerra realizó ocho misiones, seis de transporte de personal y material y dos de combate. El 30 de abril de 1982 operando desde el buque ARA Santísima Trinidad realizó una operación de ataque a blancos submarinos y el 2 de mayo de 1982 operando desde el buque ARA Hércules realizó una operación de búsqueda radar y visual intentando ubicar a los náufragos del Crucero ARA General Belgrano.

Se retiró como Capitán de Navío, Veterano de la Guerra de Malvinas el 1 de setiembre de 1997, falleció a consecuencia de una enfermedad el 12 de junio de 2013. Gloria y Honor para él, ¡Viva la Patria!

