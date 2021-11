Rige un aumento del 9% en la tarifa de la EPE

Desde este lunes 1 de noviembre comenzó a regir en todo el territorio santafesino un aumento del 9% en la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). El mismo corresponde al último tramo del incremento acordado el pasado 5 de marzo, mediante la Resolución 306, cuando se acordó la suba en la tarifa del 14% en mayo y del 8% en junio.

Esto fue dispuesto por el organismo proveedor del servicio en Santa Fe, así como por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. Desde el gobierno, la premisa pasa por no plasmar un aumento en la tarifa acumulada por encima del 31% en la gestión. Aún no está previsto en qué medida se acoplarán los incrementos de la tarifa para el 2021, aunque se espera la decisión del gobernador Omar Perotti para tal punto.

Según lo que dijeron fuentes oficiales a diario Uno, está previsto que la EPE haga el petitorio en la próxima audiencia pública para implementar un nuevo sistema de segmentación tarifaria.

En este sentido, lo que buscan desde el ente de suministro eléctrico provincial es acordar una política tarifaria que permita diferir montos dependiendo el tipo de servicio, buscando beneficiar económicamente y no cobrar un aumento a quienes hayan tenido un servicio no acorde.

Cortes en el verano

Con la llegada de las altas temperaturas a la ciudad se pone en jaque la estructura de suministro eléctrico en Santa Fe. Aguardando un verano “complicado desde lo climático”, desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) advirtieron que “no se puede asegurar que no habrá cortes de luz” por la gran demanda y hablaron de “comprometerse en que los cortes sean mínimos”.

Durante el verano pasado, sumado a la disparada en la demanda eléctrica clásica, la EPE trabajó con restricciones operativas y en circunstancias excepcionales de consumo. La situación se intensificó con el mayor el número de gente que demandó energía debido a la imposibilidad de vacacionar en otros lugares por la pandemia.

El director esperancino de la EPE, Mauricio Caussi, habló sobre las perspectivas de la normalidad del suministro eléctrico en los próximos meses y advirtió: “Hay circunstancias que influyen, como la cuestión climática. Si se suceden fenómenos climáticos, tormentas eléctricas, vientos y demás obviamente que tendremos situaciones de conflicto. Nos abocaremos a evitar al máximo posible la posibilidad de cortes, sabemos que cortes siempre va a haber pero trabajaremos para que cuando se den duren lo mínimo posible”.

“Vamos a tener un verano complicado desde lo climático”, adelantó el esperancino. “Nosotros nunca le vamos a prometer a la gente que no habrá cortes porque no prometemos lo que no sabemos si vamos a poder cumplir. Sí nos comprometemos con el esfuerzo para que los cortes de luz sean los menores posibles y el servicio se restituya rápidamente y a tener a la empresa operativamente hablando en las mejores condiciones sin restricciones operativas importantes”, concluyó.